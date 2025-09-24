Barilla Hellas: Διετία σταθερής ανάκαμψης το ’24-’25 για τον όμιλο ζυμαρικών

Τις οικονομικές της καταστάσεις για το 2024 και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου με τις εκτιμήσεις για το 2025 δημοσίευσε η Barilla Hellas, θυγατρική του ιταλικού ομίλου ζυμαρικών Barilla. Συγκεκριμένα, το 2024 η εταιρεία κατέγραψε άνοδο στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 133,8 εκατ. ευρώ, έναντι 124,5 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,5%. Αυτή την ανάπτυξη τροφοδότησαν, κυρίως, οι κατηγορίες αρτοσκευασμάτων και σαλτσών, καθώς και η δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου.

Παράλληλα, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ενίσχυσε τα μεικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 58,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6% σε σχέση με πέρυσι, με το μεικτό περιθώριο κέρδους να φτάνει το 43,4%, σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν σημαντική άνοδο, αγγίζοντας τα 6,5 εκατ. ευρώ.

Ανάκαμψη παρά τις πιέσεις στις τιμές των ζυμαρικών

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ, «το οικονομικό έτος 2024 για την Barilla Hellas σηματοδότησε μια περίοδο οικονομικής ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονομικοί Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) για την Barilla Hellas παρουσίασαν σε κύκλο εργασιών αύξηση 1% περίπου σε σχέση με το 2023, ενώ η κερδοφορία εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιστρέφοντας σε βιώσιμα επίπεδα για στρατηγική επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια. Αυτή είναι μια σημαντική ανάκαμψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια αγορά ζυμαρικών συνεχίζει να ασκεί ανταγωνιστικές πιέσεις και πιέσεις τιμών.

Πράσινη ενέργεια

Τα προηγούμενα έτη, η Barilla Hellas επωφελήθηκε, επίσης, πλήρως από την εγκατάσταση σε ηλιακούς συλλέκτες τόσο στο εργοστάσιο όσο και στον Μύλο, η οποία ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την παραγωγή πράσινου και συνέβαλε στον μετριασμό του κόστους ενέργειας. Τoν Ιούνιο του 2025, στο εργοστάσιο της Θήβας, ολοκληρώθηκε ακόμη μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2 MW επί εδάφους που, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση 1MW στη στέγη της αποθήκης του εργοστασίου τον Σεπτέμβριο του 2022, αναμένεται να καλύπτεται περίπου το 40% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικά οφέλη στη μείωση εκπομπών CO2 κατά περίπου 760 τόνους ετησίως.

Αυτή η βιώσιμη πρωτοβουλία όχι μόνο αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας για περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά συμβάλλει, επίσης, στην εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και ενεργειακής αυτονομίας του εργοστασίου, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική ευρωστία της Barilla Hellas.

Συμπερασματικά, ο ισολογισμός 2024 της Barilla Hellas αντικατοπτρίζει ένα έτος ανάκαμψης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων στην ενέργεια και του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, θεμελιώνοντας τις προϋποθέσεις για μελλοντική και καινοτόμο ανάπτυξη».

Συγκρατημένες εκτιμήσεις για το 2025

Όσον αφορά την πορεία της εταιρείας για το 2025, η έκθεση αναφέρει: «Η ανάπτυξη και η επέκταση των λειτουργιών είναι το πρώτο μέλημα της διοίκησης. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του ομίλου και της εταιρείας και παρά τον ανταγωνισμό, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πορεία του ομίλου και της εταιρείας σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού θα είναι ανοδική την επόμενη χρήση, βελτιώνοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων.

Ωστόσο, τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία θα διαμορφωθούν από τις συνθήκες της αγοράς και τις τιμές των πρώτων υλών.Το έτος 2025 και με βάση τη διαφαινόμενη πορεία της ελληνικής οικονομίας, δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στον κύκλο εργασιών και στους όγκους πωλήσεων.

Η παραγωγή ζυμαρικών αναμένεται να ξεπεράσει τα 37 εκατομμύρια κιλά. Η προσπάθεια για καλύτερη αξιοποίηση των αγορών πέρα από την ελληνική αγορά θα είναι συνεχής, αξιοποιώντας και την ευκαιρία που δίνει η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη. Με τη συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας και τη γενικότερη αβεβαιότητα στην αγορά, η διοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται και τις πιθανές συνέπειες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητες του ομίλου και της εταιρείας».