Barilla Hellas: Το εργοστάσιο στη Θήβα θα παράγει το 2025 37 εκατ. κιλά ζυμαρικά

Τις οικονομικές της καταστάσεις για το 2024 και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου με τις εκτιμήσεις για το 2025 δημοσίευσε η Barilla Hellas, θυγατρική του ιταλικού ομίλου ζυμαρικών Barilla.

Συγκεκριμένα, το 2024 η εταιρεία κατέγραψε άνοδο στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 133,8 εκατ. ευρώ, έναντι 124,5 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,5%. Αυτήν την ανάπτυξη τροφοδότησαν, κυρίως, οι κατηγορίες αρτοσκευασμάτων και σαλτσών, καθώς και η δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου.

Παράλληλα, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ενίσχυσε τα μικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 58,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6% σε σχέση με πέρυσι, με το μικτό περιθώριο κέρδους να φτάνει το 43,4%, σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν σημαντική άνοδο, αγγίζοντας τα 6,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ, «το οικονομικό έτος 2024 για τη Barilla Hellas σηματοδότησε μια περίοδο οικονομικής ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονομικοί Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) για τη Barilla Hellas παρουσίασαν σε κύκλο εργασιών αύξηση 1% περίπου σε σχέση με το 2023, ενώ η κερδοφορία εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος επιστρέφοντας σε βιώσιμα επίπεδα για στρατηγική επενδύσεων στην Ελληνική επικράτεια.

Αυτή είναι μια σημαντική ανάκαμψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια αγορά ζυμαρικών συνεχίζει να ασκεί ανταγωνιστικές πιέσεις και πιέσεις τιμών.

Τα προηγούμενα έτη, η Barilla Hellas επωφελήθηκε επίσης πλήρως από την εγκατάσταση σε ηλιακούς συλλέκτες τόσο στο εργοστάσιο όσο και στον Μύλο, η οποία ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την παραγωγή πράσινου και συνέβαλε στον μετριασμό του κόστους ενέργειας. Τoν Ιούνιο του 2025 στο εργοστάσιο της Θήβας ολοκληρώθηκε ακόμη μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2 MW επί εδάφους, που σε συνδυασμό με την εγκατάσταση 1MW στη στέγη της αποθήκης του εργοστασίου τον Σεπτέμβριο του 2022, αναμένεται να καλύπτεται περίπου το 40% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικά οφέλη στη μείωση εκπομπών CO2 κατά περίπου 760 τόνους ετησίως. Αυτή η βιώσιμη πρωτοβουλία όχι μόνο αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας

για περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά συμβάλλει επίσης στην εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και ενεργειακής αυτονομίας του εργοστασίου, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική ευρωστία της Barilla Hellas.

Συμπερασματικά, ο ισολογισμός 2024 της Barilla Hellas αντικατοπτρίζει ένα έτος ανάκαμψης σε σχέση με το προηγούμενο έτος με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων στην ενέργεια και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της, θεμελιώνοντας τις προϋποθέσεις για μελλοντική και καινοτόμο ανάπτυξη».

Όσον την πορεία της εταιρείας για το 2025, η έκθεση αναφέρει: «Η ανάπτυξη και η επέκταση των λειτουργιών είναι το πρώτο μέλημα της Διοίκησης. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του Ομίλου και της Εταιρείας και παρά τον ανταγωνισμό, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού θα είναι ανοδική την επόμενη χρήση, βελτιώνοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων. Ωστόσο, τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία θα διαμορφωθούν από τις συνθήκες της αγοράς και τις τιμές των πρώτων υλών.

Το έτος 2025 και με βάση τη διαφαινόμενη πορεία της ελληνικής οικονομίας, δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στον κύκλο εργασιών και στους όγκους πωλήσεων.

Η παραγωγή ζυμαρικών αναμένεται να ξεπεράσει τα 37 εκατομμύρια κιλά.

Η προσπάθεια για καλύτερη αξιοποίηση των αγορών πέρα από την ελληνική αγορά θα είναι συνεχής, αξιοποιώντας και την ευκαιρία που δίνει η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη.

Με τη συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας και τη γενικότερη αβεβαιότητα στην αγορά, η Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται και τις πιθανές συνέπειες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας».

Σύμφωνα με την εταιρεία, τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος Industry 4.0, ολοκληρώθηκε στο εργοστάσιο της Θήβας η εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2MW. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο έργο του 2022 (σταθμός 1MW στη στέγη της αποθήκης), αυτές οι εγκαταστάσεις θα καλύπτουν περίπου το 40% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου. Αυτή η επένδυση μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη: Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 760 τόνους ετησίως, εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία σχεδιάζει και νέες επενδύσεις, που θα αφορούν την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της αποθήκευσης και του εξαερισμού, καθώς και πρόσθετες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο CEO της Barilla Hellas, Carlo Mereghetti, δήλωσε: «Το 2024 αποτέλεσε χρονιά σταθερής εξέλιξης για τη Barilla Hellas. Η θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων μας επιβραβεύει τη στρατηγική μας και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την εκτέλεση του επενδυτικού πλάνου μας, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, ως βασικούς άξονες της μελλοντικής ανάπτυξής μας».