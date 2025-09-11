Η Lactalis εξαγοράζει τη Mainland Group της Fonterra για 2,2 δισ. δολάρια

Η γαλλική γαλακτοβιομηχανία Lactalis προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες εξαγορές του κλάδου, αποκτώντας τις καταναλωτικές δραστηριότητες της Fonterra, του συνεταιρισμού με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, έναντι 2,2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ (3,8 δισ. δολ. Ν. Ζηλανδίας).

Η συμφωνία, που επιβεβαιώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ακολουθεί την απόφαση της Fonterra να αποεπενδύσει από τον τομέα καταναλωτικών προϊόντων, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα συστατικά και στη βιομηχανική παραγωγή.

Η συμφωνία

Στη συναλλαγή εντάσσονται εμβληματικές μάρκες, όπως η Anchor (γάλα και έτοιμα γαλακτοκομικά ποτά) και η Mainland (βούτυρο, τυριά), καθώς και οι δραστηριότητες foodservice και συστατικών σε Ωκεανία, Σρι Λάνκα, Μέση Ανατολή και Αφρική. Επιπλέον, περίπου 4.300 εργαζόμενοι θα περάσουν στη Lactalis, ενώ η γαλλική εταιρεία θα αποκτήσει 16 εργοστάσια σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σρι Λάνκα, Μαλαισία, Ινδονησία και Σαουδική Αραβία.

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, ότι η Fonterra θα συνεχίσει να προμηθεύει γάλα και πρώτες ύλες στις δραστηριότητες που μεταβιβάζονται, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Fonterra είχε ανακοινώσει από τον Μάιο του 2024 τη στρατηγική της «στροφής», εγκαταλείποντας την άμεση επαφή με τον καταναλωτή και δίνοντας έμφαση σε συστατικά και καινοτόμα προϊόντα για τη βιομηχανία τροφίμων.

Ο πρόεδρός της, Peter McBride, χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Lactalis ως την «υψηλότερης αξίας επιλογή» για τον συνεταιρισμό, σημειώνοντας ότι θα επιτρέψει την ταχύτερη επιστροφή κεφαλαίων στους αγρότες-μετόχους σε σχέση με μία πιθανή δημόσια εγγραφή (IPO). Η Fonterra σχεδιάζει να αποδώσει 2 δολάρια Νέας Ζηλανδίας ανά μετοχή (περίπου 3,2 δισ. Ν. Ζ.) ως αφορολόγητο κεφαλαιακό μέρισμα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επόμενα βήματα

Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των μετόχων της Fonterra και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών σε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και άλλες χώρες. Ήδη, η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού (ACCC) ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι δεν θα μπλοκάρει την εξαγορά. Η τελική ψηφοφορία των αγροτών-μετόχων αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο πρόεδρος της Lactalis, Emmanuel Besnier, υπογράμμισε ότι η εξαγορά «ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική παρουσία της εταιρείας στην Ωκεανία, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας πως ο συνδυασμός των brands της Fonterra με την ήδη ισχυρή παρουσία της Lactalis στην περιοχή θα προσφέρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης.

Για τη Fonterra, η πώληση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά και τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του ρόλου της στην παγκόσμια γαλακτοκομία. Για τη Lactalis, αποτελεί στρατηγικό βήμα που ενισχύει τη θέση της ως ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο.