Bayer Ελλάς – We4All: Επτακόσια δέντρα παραδόθηκαν για ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας στη Β. Εύβοια

Στην παράδοση 700 δέντρων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας στη Βόρεια Εύβοια προχώρησαν η Bayer Ελλάς και η περιβαλλοντική οργάνωση We4All, στο πλαίσιο της πενταετούς συνεργασίας τους για τη στήριξη της περιοχής που επλήγη από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο δημοτικό κατάστημα Μαντουδίου παραδόθηκαν 300 καρποφόρα δενδρύλλια, τα οποία θα φυτευτούν από τοπικούς παραγωγούς, ενώ είχε προηγηθεί η παράδοση 400 δασικών δέντρων για την ενίσχυση των αναδασώσεων.

Η δράση συνδυάζει την περιβαλλοντική αποκατάσταση με την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, με στόχο την επανεκκίνηση της αγροτικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τη We4All, τα προηγούμενα χρόνια έχουν φυτευτεί περισσότερα από 2.500 δέντρα στις περιοχές Ροβιές και Λίμνη, ενώ οι φετινές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες δενδροφυτεύσεις και την παράδοση καρποφόρων δέντρων για άμεση αξιοποίηση από τους παραγωγούς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της Bayer Ελλάς για την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη τοπικών κοινωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ