BAYER: Οι πωλήσεις των σπόρων καλαμποκιού «έσωσαν» το β΄ τρίμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα –σε παγκόσμιο επίπεδο– για το β΄ τρίμηνο του 2025 ανακοίνωσε την Τετάρτη ο όμιλος φαρμακευτικών και αγροχημικών προϊόντων Bayer. Στον τομέα της γεωργίας (Crop Science), οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν τα 4,788 δισ. ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 2,2% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2024. Οι πωλήσεις σπόρων καλαμποκιού αυξήθηκαν κατά 29,5%, λόγω της αύξησης των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο και της επέκτασης της καλλιεργούμενης έκτασης.

Όπως αναμενόταν, οι πωλήσεις σπόρων σόγιας και βαμβακιού μειώθηκαν κατά 18,1% και 25,5% αντίστοιχα, λόγω της απόσυρσης των ζιζανιοκτόνων με βάση τη δραστική ουσία dicamba στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνολική αύξηση των πωλήσεων στον τομέα των σπόρων αντιστάθμισε με το παραπάνω τη συνολική μείωση των πωλήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η δραστηριότητα των εντομοκτόνων, για παράδειγμα, επηρεάστηκε από τη λήξη της άδειας κυκλοφορίας του Movento™ στην Ευρώπη, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 13,1%.

Αντίθετα, οι πωλήσεις των ζιζανιοκτόνων αυξήθηκαν κατά 1,4% (προσαρμοσμένες για συναλλαγματικές ισοτιμίες και χαρτοφυλάκιο), με τις πωλήσεις των προϊόντων με βάση τη γλυφοσάτη να παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, καθώς οι όγκοι αυξήθηκαν, ενώ οι τιμές μειώθηκαν.

Το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) στον τομέα γεωργίας αυξήθηκε κατά 32,3%, φτάνοντας τα 693 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στη σταδιακή αύξηση του όγκου από το προηγούμενο τρίμηνο στον τομέα των σπόρων καλαμποκιού, καθώς και στη μείωση του κόστους. Αυτές οι θετικές επιδράσεις αντιστάθμισαν με το παραπάνω τις αρνητικές επιπτώσεις από τις ρυθμιστικές δυσκολίες. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε 14,5%.

Ειδικότερα, ανά τομέα δραστηριότητας:

Στα ζιζανιοκτόνα, οι πωλήσεις των προϊόντων που δεν βασίζονται στη γλυφοσάτη, αυξήθηκαν χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη/Μέση Ανατολή/Αφρική. Οι πωλήσεις των προϊόντων με βάση τη γλυφοσάτη παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, με την αύξηση του όγκου πωλήσεων να αντισταθμίζει τη μείωση των τιμών.

Οι πωλήσεις στα μυκητοκτόνα μειώθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης στις τιμές των γενόσημων προϊόντων σε όλες τις περιοχές και των χαμηλότερων όγκων στη Βόρεια Αμερική. Αυτές οι επιπτώσεις αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από την αύξηση των όγκων στη Λατινική Αμερική.

Ο τομέας των σπόρων λαχανικών σημείωσε αύξηση των πωλήσεων, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των τιμών.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 10,739 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 0,9%. Υπήρξε αρνητική επίδραση από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ύψους 550 εκατ. ευρώ. Το EBITDA ανήλθε σε 2,105 δισ. ευρώ (-0,3%) και μειώθηκε λόγω αρνητικής επίδρασης από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ύψους 184 εκατ. ευρώ.