Μπλόκο Νίκαιας: Απέκλεισαν παράδρομους, ακολουθούν λιμάνια και στο βάθος νέα πανελλαδική σύσκεψη

Υλοποιώντας απόφαση πρόσφατης γενικής συνέλευσης που προέβλεπε ήπια κλιμάκωση του αγώνα, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας χθες το απόγευμα (5:00 με 7:00) προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του παράδρομου, από και προς Αθήνα, στο ύψος του ΙΚΕΑ, με τους διερχόμενους οδηγούς να εξυπηρετούνται μόνο μέσα από την παλιά εθνική οδό Λάρισας- Βόλου.

Σήμερα Τρίτη το απόγευμα θα υπάρξει νέα γενική συνέλευση για να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις, αν και για το επόμενο 48ώρο, αυτές έχουν ήδη ανακοινωθεί. Αύριο Τετάρτη και τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, της Λάρισας, της Καρδίτσας και Τρικάλων θα μεταβούν στο Βόλο, όπου θα συμμετάσχουν στις 10 το πρωί στον αποκλεισμό του λιμανιού, με την συνδρομή των αλιέων και των αγροτών της Μαγνησίας. Την Πέμπτη στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται να λάβει χώρα σύσκεψη φορέων, σε μία προσπάθεια των αγροτών να συστρατεύσουν στο πλευρό τους, το σύνολο της κοινωνίας. Σημειώνεται πως από χθες προστέθηκε και νέο μπλόκο στον Πυργετό του Δήμου Τεμπών, στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τη γέφυρα των Τεμπών.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται η κρίσιμη γενική συνέλευση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων η οποία θα αποφασίσει περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα, μπαίνοντας στην τρίτη εβδομάδα και πιο κρίσιμη των κινητοποιήσεων. Αναφορικά με τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι «ο διάλογος θα γίνει υπό προϋποθέσεις», οι αγρότες ανταπαντούν ότι «ο διάλογος θα γίνει με τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις και φυσικά με τα τρακτέρ στον δρόμο. Ο διάλογος με το Υπουργείο μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον παρουσιαστούν συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, την ανάγκη για δίκαιες τιμές στα προϊόντα και την προστασία του εισοδήματός τους».

Σύμφωνα με τον Σωκρ. Αλειφτήρα «η κυβέρνηση μας λέει ότι έχει οι πόρτες ανοιχτές και είναι ανοιχτή στο διάλογο, από την άλλη είδαμε σήμερα συναδέλφους στην Καρδίτσα να εμποδίζονται από αστυνομικές δυνάμεις κάνοντας παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του κ. Τσιάρας και από την άλλη ο Πρωθυπουργός μας ζητάει έναν διάλογο με ανοιχτούς δρόμους. Ο διάλογος, εφόσον γίνει και όταν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να απαντήσει δηλαδή η κυβέρνηση στα αιτήματα που πολύ πιο καλά γνωρίζει, θα γίνει με το τρακτέρ στον δρόμο. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ούτε στο κοινωνικό σύνολο, ούτε στην οικονομική ευημερία της περιοχής. Αλλά, από την άλλη, αν συνεχίσει η κυβέρνηση να μας αγνοεί να ξέρετε ότι είμαστε αποφασισμένοι – επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε με τις ζωές μας και με την αξιοπρέπειά μας – να φτάσουμε τον αγώνα σε πολύ ψηλότερα επίπεδα κλιμάκωσης» κατέληξε ο φαρσαλινός αγρότης.