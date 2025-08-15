CBE JU: Χρηματοδότηση σε αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς και εταιρείες για την κυκλική βιοοικονομία

Αγρότες, αγροτικές οργανώσεις, συνεταιρισμοί, τοπικές ή περιφερειακές αρχές, εταιρείες, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση για δράσεις που αφορούν την κυκλική βιοοικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, η Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU), μία ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που προωθεί την ανάπτυξη μιας βιοοικονομίας βασισμένης στις αρχές της κυκλικότητας και της βιωσιμότητας, δημοσίευσε την ετήσια πρόσκληση προτάσεων με συνολικό προϋπολογισμό 172 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας 13 θέματα στον τομέα της κυκλικής βιοοικονομίας.

Η κύρια αποστολή της πρόσκλησης είναι:

Η επιτάχυνση καινοτομίας σε βιοβασισμένες λύσεις.

Η μετάβαση από ώριμες τεχνολογίες στην αγορά.

Η διασφάλιση υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων σε βιοβιομηχανικά συστήματα.

Δικαίωμα υποβολής έχουν εταιρείες, ΜμΕ, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, αγροτικές οργανώσεις και τοπικές ή περιφερειακές αρχές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο φορείς από διαφορετικές χώρες της ΕΕ σε κάθε πρόταση.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2025. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

www.cbe.europa.eu.