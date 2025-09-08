Το μεγάλο ετήσιο εμπορικό και οικονομικό γεγονός της χώρας γιορτάζει έναν αιώνα ζωής

Με σημείο αναφοράς τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, η φετινή 89η ΔΕΘ καλεί τους επισκέπτες σε μια διοργάνωση με το βλέμμα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Εκτεινόμενη σε 33.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία θα καταλάβουν περίπου 1.100 εκθέτες, η έκθεση δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία, ενώ φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, το «Auto Thessaloniki 2025», ένα νέο section, αφιερωμένο στο αυτοκίνητο. Με αφορμή αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής διαδρομής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας εδώ και έναν αιώνα, η «ΥΧ» φιλοξενεί στις σελίδες της ένα εκτενές αφιέρωμα στη φετινή επετειακή διοργάνωση, δίνοντας έμφαση στην τοπική επιχειρηματική ατζέντα, στις θεματικές εκδηλώσεις, αλλά και στις πολιτικές πρωτοβουλίες, που λαμβάνουν χώρα αυτό το διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της συμπρωτεύουσας.