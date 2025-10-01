Φόρουμ στην Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των ποταμών

Ένα σημαντικό βήμα για τη διασυνοριακή προστασία των ποταμών πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Ήπειρο, με τη διοργάνωση του Transboundary River Forum (TRF), που φιλοξενείται από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα και την Κόνιτσα. Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται ο ποταμός Αώος/Vjosa, ένας από τους τελευταίους ποταμούς ελεύθερης ροής στην Ευρώπη, ο οποίος αποτελεί πολύτιμο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Αλβανία.

Το φόρουμ διοργανώνεται από το τo Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), σε συνεργασία με τις οργανώσεις EuroNatur και EcoAlbania, στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας Save the Blue Heart of Europe, και τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στόχοι και προοπτικές

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το TRF φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιστήμονες, θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανώσεις πολιτών από την Ελλάδα, την Αλβανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την αναγνώριση του Αώου/Vjosa ως κοινού αγαθού, την ανταλλαγή εμπειριών από αντίστοιχες διασυνοριακές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη και τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη δημιουργία του πρώτου Διασυνοριακού Πάρκου Άγριου Ποταμού στην Ήπειρο.

«Η προστασία του Αώου/Vjosa δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Είναι μία ευθύνη κοινή και παράλληλα η σημαντικότερη αφορμή για συνεργασία υπέρ της διαφύλαξης των ποτάμιων οικοσυστημάτων εν γένει», αναφέρει το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται επισκέψεις στον Βοϊδομάτη και τον Σαραντάπορο, παραποτάμους του Αώου, ενώ η Κόνιτσα φιλοξενεί συμμετοχικές δράσεις που αναδεικνύουν τη σύνδεση του ανθρώπου με τον ποταμό.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με μια μεγάλη συναυλία-γιορτή στην κεντρική πλατεία Κόνιτσας, υπό την αιγίδα του δήμου, όπου ο Φοίβος Δεληβοριάς θα παρουσιάσει την παράσταση «Χάρτης» και θα τραγουδήσει για τον Αώο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποταμών.