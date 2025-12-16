Χρ. Κέλλας: Άμεση και υπεύθυνη η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών

Την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τον αγροτικό κόσμο και απαντά άμεσα και θεσμικά στα αιτήματα των παραγωγών επανέλαβε χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, στην εκπομπή «Πίσω από της Γραμμές» στο Action 24.

Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι η πολιτεία δεν αιφνιδιάζεται ούτε κλείνει τα αυτιά στα προβλήματα των αγροτών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η σοβαρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων προϋποθέτει οργανωμένο διάλογο, καταγεγραμμένα αιτήματα και ρεαλιστικές προτάσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «μόλις ήρθαν γραπτά τα αιτήματα των αγροτών, η κυβέρνηση απάντησε», υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποδεικνύει έμπρακτα τη βούληση για συνεργασία και όχι για επικοινωνιακή διαχείριση.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και -όχι μόνο στην Ελλάδα- είναι πολυδιάστατα, αποτέλεσμα διεθνών κρίσεων, αυξημένου κόστους παραγωγής, ενεργειακών πιέσεων και κλιματικών προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει τη στήριξη των παραγωγών στα πλαίσια της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Ο κ. Κέλλας αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, επισημαίνοντας ότι «Είμαστε με τους αγρότες».

Συγκεκριμένα, ο ΥφΑΑΤ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση για τη μείωση του κόστους παραγωγής και συγκεκριμένα για το ρεύμα και το πετρέλαιο. Το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο το νομοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο του 2024. Ταυτόχρονα, με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες. Το αίτημα τους για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία είναι τεχνικό και εξετάζεται από την ΑΑΔΕ πως θα υλοποιηθεί.

Όσον αφορά το αγροτικό ρεύμα, ο κ. Κέλλας σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερε ότι θα εξετάσει την παράταση εφαρμογής φθηνού ρεύματος 9,2 λεπτά την κιλοβατώρα, ενώ χθες ο Υπουργός κ. Τσιάρας μίλησε για διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα.

Ακόμη αναφέρθηκε στην απόφαση του ΕΛΓΑ για άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας, όταν στην Ε.Ε. φτάνουν το 70%. Όσον αφορά τα χρήματα που θα περισσέψουν από τη βασική ενίσχυση, λόγω των εξονυχιστικών ελέγχων από την ΑΑΔΕ, θα επιστραφούν στους αγρότες. Φέτος τα χρήματα που θα λάβουν είναι αυξημένα κατά 700 εκατ. ευρώ στα 3,8 δισ. ευρώ από 3,1 δισ. ευρώ πέρσι.

Σύμφωνα με τον ΥφΑΑΤ, σήμερα ακολουθεί πληρωμή 400 εκατ. ευρώ:

Εξόφληση βασικής ενίσχυσης, πρόγραμμα αναδιανεμητικής, πρόγραμμα Young, μεταβιβάσεις,

και ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει το 75% για αποζημιώσεις του 2025 συνολικού ύψους 125 εκατ. ευρώ για τις ζημιές που έγιναν φέτος. Μάλιστα, μέχρι το τέλος της εβδομάδα θα δοθεί και η προκαταβολή 60% για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου από το Daniel στη Θεσσαλία.Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο παραμένει ανοιχτό σε προτάσεις και βελτιώσεις, στο πλαίσιο πάντα των αντοχών της οικονομίας και των ευρωπαϊκών κανόνων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με τους εκπροσώπους των παραγωγών είναι αναγκαία για να προκύψουν λύσεις με διάρκεια. «Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται σχέδιο, όχι αποσπασματικές κινήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Χρήστος Κέλλας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους αγρότες με πράξεις και όχι λόγια, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Όπως τόνισε, ο διάλογος είναι το μόνο ασφαλές μονοπάτι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον ελληνικό αγροτικό τομέα.