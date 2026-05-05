Η «ψυχρή εισβολή» της Πρωτομαγιάς άφησε πίσω της «καμένη γη» σε Αρκαδία, Θεσσαλία, Καστοριά και Κοζάνη

Οι πρωτοφανείς για την εποχή χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες έφεραν χειμερινές σκηνικό στο οροπέδιο Μαντινείας, άφησαν πίσω τους καμένη γη, με τις καλλιέργειες της περιοχής να έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Η σημερινή ηλιοφάνεια έφερε στο φως το μέγεθος των ζημιών που καταγράφονται στους αμπελώνες της περιοχής με τον δήμαρχο να μιλά για μείωση της φετινής παραγωγής κατά 80% με 90%.

Ανάλογη η εικόνα και στην «παραγωγική» Θεσσαλία και ειδικά στον δήμο Τυρνάβου, όπου πραγματοποιείται το 70% της παραγωγής αχλαδιών στη χώρα μας. Εκεί η κλιματική αλλαγή έχει πλήξει ούτως ή άλλως την παραγωγή, με βασικά προβλήματα την μικροκαρπία και την καρπόπτωση. Οι παραγωγοί της περιοχής κάνουν λόγο για μείωση της φετινής παραγωγής κατά 40 με 50%, καθώς οι καρποί τους δεν θα είναι μη εμπορεύσιμοι. Αυτή την κατάσταση ήρθε να επιβαρύνει το χαλάζι των προηγούμενων ημερών με μεγάλες ζημιές να καταγράφονται σε ροδάκινα και νεκταρίνια.

Στους -4 «κατρακύλησε» ο υδράργυρος σε περιοχές της Καστοριάς την Πρωτομαγιά. Λίγα λεπτά ισχυρής χαλαζόπτωσης ήταν αρκετά για «ασπρίσει» ο τόπος στο Τοιχιό, με τους παραγωγούς να μετρούν ζημιές σε καλλιέργειες φασολιών, καλαμποκιών και ειδικά στα μήλα, με τους καρπούς της φετινής παραγωγής να έχουν σαπίσει. Τα μήλα αυτά ήταν έτοιμα για συγκομιδή τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται πως η καταστροφή που προκλήθηκε είναι ολική, μετά και τον παγετό του χειμώνα.

Στο ΕΡΤnews παραγωγοί στην Κοζάνη: – 50% πτώση στη φετινή παραγωγή

Προβλήματα στις καλλιέργειες εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών τις πρώτες ημέρες του Μαΐου καταγράφονται και στο νομό Κοζάνης Οι εικόνες που κατέγραψε το ΕΡΤnews από τις καλλιέργειες πατάτας, φασολιού, αλλά και στις καρυδιές στα χωριά του Βοϊου Κοζάνης είναι αποκαρδιωτικές, με τους αγρότες να μιλούν για πτώση της παραγωγής, που αγγίζει το 50%.

Στο χωριό Σισάνι ένας νέος αγρότης, ο Γιώργος Κατσούγιαννης, ο οποίος δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια φασολιού, άργησε να ξεκινήσει να φυτεύει τους σπόρους, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών, που επικράτησαν στην περιοχή μέχρι και τον Μάιο. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή που θα βγάλει φέτος να είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση με πέρυσι, ενώ η οικονομική ζημιά που θα έχει, υπολογίζεται στο 40%.

Στην Εράτυρα Κοζάνης ο Θωμάς Πήττας που ασχολείται με την καλλιέργεια της γης τα τελευταία χρόνια, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, ανέφερε, πως δε θυμάται άλλη χρονιά, τον μήνα Μάιο, να έχει στα χωριά του Βοΐου τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως εξήγησε, η πτώση του υδραργύρου ήταν καταστροφική για την καλλιέργεια της πατάτας που φύτεψε στο χωράφι του. Ο ίδιος, αν και προσπάθησε, ρίχνοντας επιπλέον νερό να σώσει την καλλιέργειά του, δεν τα κατάφερε και έτσι είδε ένα μεγάλο μέρος από το βιός του να χάνεται.

Ζημιές παρατηρούνται και σε δέντρα, όπως οι καρυδιές στη Νεάπολη Κοζάνης, πολλά κλαδιά των οποίων ξεράθηκαν, εξαιτίας της απότομης αλλαγής του καιρού. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να επηρεάζει έντονα τον αγροτικό τομέα τα τελευταία χρόνια, ενώ παρατηρείται και ραγδαία αύξηση των καταστροφών στις καλλιέργειες, εξαιτίας των ξαφνικών εναλλαγών του καιρού, με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση.