Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλεί σε ανοιχτή συνεδρίαση τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής

Τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων του πρωτογενούς τομέα στη Μαγνησία επιδιώκει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Μαγνησίας, η οποία καλεί σε ευρεία ανοιχτή συνεδρίαση όλους τους Αγροτικούς, Κτηνοτροφικούς και Αλιευτικούς Συλλόγους της περιοχής.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Πηλίου στα Λεχώνια.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, με έμφαση στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις τιμές διάθεσης των προϊόντων, στις αποζημιώσεις των παραγωγών, καθώς και στον σχεδιασμό των επόμενων κινητοποιήσεων.

Η Ομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή των διοικητικών συμβουλίων και των μελών των συλλόγων, υπογραμμίζοντας ότι η λήψη συλλογικών αποφάσεων είναι αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί η διεκδίκηση λύσεων για τα προβλήματα του κλάδου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση κοινού πλαισίου δράσης για την υπεράσπιση της βιωσιμότητας και του μέλλοντος του πρωτογενούς τομέα στη Μαγνησία.

Πηγή: ertnews.gr