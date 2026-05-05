Θαλάσσιος τουρισμός: Δυναμική ανάπτυξη με ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και υψηλής προστιθέμενης αξίας πυλώνες του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ενισχύοντας τόσο την οικονομία όσο και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα σε δεκάδες επαγγέλματα και τοπικές κοινωνίες, αλλά και με σημαντική συμβολή στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος, το yachting αναδεικνύεται σε στρατηγικό τομέα για την Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 11ο Mediterranean Yacht Show επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο τη δυναμική του κλάδου, καθώς η φετινή διοργάνωση κατέγραψε ρεκόρ εγγραφών τόσο σε αριθμό σκαφών όσο και σε επίπεδο επαγγελματιών. Η αυξανόμενη παρουσία διεθνών brokers και η ενίσχυση του ελληνικού στόλου αναδεικνύουν τη σταθερή άνοδο της χώρας ως κορυφαίου προορισμού yachting παγκοσμίως.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, Ιωάννης Κουρούνης, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εντυπωσιακή αυτή ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα μιας διαρκούς ανοδικής πορείας: «Ο ελληνικός θαλάσσιος τουρισμός αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. Ο στόλος αυξάνεται και βελτιώνεται, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη άνοδο στη συμμετοχή της έκθεσης».

Αναφερόμενος στη συμβολή του yachting στην οικονομία, υπογράμμισε τον έντονο πολλαπλασιαστικό του ρόλο, σημειώνοντας ότι «ένα σκάφος δημιουργεί μια ολόκληρη οικονομία γύρω του, από πληρώματα και συντηρήσεις μέχρι τεχνικά επαγγέλματα και τοπικές επιχειρήσεις. Η ετήσια συντήρησή του μπορεί να φτάνει το 10%-20% της αξίας του, που σε πολλές περιπτώσεις μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ».

Όπως εξήγησε, η σημασία δεν περιορίζεται μόνο στα άμεσα έσοδα, αλλά επεκτείνεται και στην εικόνα της χώρας: «Οι επισκέπτες αυτού του επιπέδου λειτουργούν ως opinion leaders και ενισχύουν τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, δημιουργώντας τάσεις και αυξάνοντας τη συνολική αξία του τουριστικού προϊόντος».

Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει και σημαντικές προκλήσεις, με τον κ. Κουρούνη να εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: θεσμικό πλαίσιο, υποδομές και εκπαίδευση.«Χρειάζονται βελτιώσεις στο θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο, ενίσχυση των υποδομών και κυρίως εξειδικευμένη εκπαίδευση για τα πληρώματα του θαλάσσιου τουρισμού, που σήμερα δεν καλύπτεται επαρκώς στην Ελλάδα», υπογράμμισε.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, ο πλοίαρχος Γιώργος Παρίσης ανέδειξε την ανάγκη για μια πιο σύνθετη και ισορροπημένη προσέγγιση. Όπως δήλωσε, «η αγκυροβολία είναι ένας παράγοντας, αλλά όχι ο παράγοντας», επισημαίνοντας ότι η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνδέεται με ένα σύνολο δραστηριοτήτων, από τη ρύπανση έως την παράκτια ανάπτυξη και τις πρακτικές χρήσης των σκαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη για στοχευμένες λύσεις: «Πρέπει να δούμε ποιες περιοχές έχουν πραγματική πίεση και εκεί να εφαρμοστούν λύσεις, όπως τα οικολογικά ναύδετα», με ενεργό ρόλο των τοπικών κοινωνιών και σαφές πλαίσιο λειτουργίας.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία του σωστού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

«Θέλουμε ανάπτυξη, αλλά με σωστό σχεδιασμό, ώστε να είναι win-win για την οικονομία και το περιβάλλον», τονίζοντας ότι η γεωγραφία της Ελλάδας, με τη διασπορά των νησιών, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα που συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής πίεσης.

Συνολικά, το μήνυμα που αναδεικνύεται από το Mediterranean Yacht Show είναι διττό: από τη μία πλευρά, το yachting αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και υψηλής αξίας πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, με σημαντική συμβολή στην οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας· από την άλλη, η περαιτέρω ανάπτυξή του προϋποθέτει στρατηγικό σχεδιασμό, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και ισορροπία με την περιβαλλοντική προστασία.

Σημειώνεται ότι το 11ο Mediterranean Yacht Show (MEDYS) πραγματοποιείται στο Ναύπλιο από τις 2 έως τις 6 Μαΐου 2026, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες επαγγελματίες του διεθνούς yachting, με πληρότητα θέσεων ελλιμενισμού και αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά. Η διοργάνωση συνδιοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού και τον Δήμο Ναυπλιέων, τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 2 Μαΐου στο λιμάνι της πόλης από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του θαλάσσιου τουρισμού για την ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκε, μεταξύ άλλων, ειδική ημερίδα για τα θαλάσσια πάρκα και τον έλεγχο της αγκυροβολίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας και του κλάδου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ