Κ. Καδής: Μέχρι τον Ιούνιο η παρουσίαση της στρατηγικής της ΕΕ για τις νησιωτικές και τις παράκτιες περιοχές (βίντεο)

Οι στρατηγικές της ΕΕ για τις νησιωτικές και τις παράκτιες περιοχές θα παρουσιαστούν προς το τέλος του Ιουνίου και επί Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανακοινώνει ο επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Πρόκειται, όπως εξηγεί, για στρατηγικές που ενδιαφέρουν και τη χώρα μας, αλλά και την Κύπρο, καθώς φιλοδοξείται, μέσω αυτών, να αναδειχθούν και να αναλυθούν σε βάθος οι ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ευρώπης, όπως είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η απομόνωση, η εποχικότητα στην οικονομική δραστηριότητα κ.λπ. «Θα τις αναλύσουμε σε βάθος και θα ανακοινώσουμε τις στρατηγικές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών», εξηγεί.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος μιλά για τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους αλιείς, οι οποίοι πλήττονται από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, και, όπως λέει, έχει ενεργοποιηθεί το σχετικό άρθρο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, το οποίο «δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πόρους από το Ταμείο αυτό για να στηρίξουν τους αλιείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και αυτή η στήριξη θα αφορά στο επιπρόσθετο κόστος των καυσίμων για την περίοδο από τον Φεβρουάριο μέχρι το τέλος της χρονιάς».

Ο κ. Καδής, αναλύει, επίσης, εκτενώς τι σημασία που έχει για το μέλλον των θαλασσών, το Σύμφωνο για τον Ωκεανό, η πρώτη ολιστική στρατηγική της ΕΕ για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη γαλάζια οικονομία, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 90 μέτρα και δράσεις πολιτικής. Υπενθυμίζει, δε, ότι η γαλάζια οικονομία αποδίδει στην ευρωπαϊκή οικονομία πάνω από 250 δισ. ευρώ κάθε χρόνο και στηρίζει πέραν των 5 εκατ. θέσεων εργασίας.

Μιλώντας ειδικότερα, έπειτα από σχετική ερώτηση για την ενίσχυση και τόνωση του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, ο κ. Καδής, υπογραμμίζει ότι βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ανάπτυξη του κλάδου. Όπως λέει, «δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ο πιο ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής τροφίμων, στην ΕΕ είναι καθηλωμένος» και «καλύπτουμε μόλις το 10% των αναγκών μας σε θαλασσινά από τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, και την ίδια στιγμή εισάγουμε πέραν του 70% της κατανάλωσης σε θαλασσινά από τρίτες χώρες». Και προειδοποιεί ότι φτάνουμε στα όρια του τι μπορούμε να πάρουμε από τη θάλασσα μέσω της αλιείας, διότι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι.

«Επομένως», συνεχίζει ο Κύπριος επίτροπος, «αν θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από εισαγωγές, μόνο μέσα από την υδατοκαλλιέργεια μπορούμε να το πετύχουμε», σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ενώ, μέσα στο Σύμφωνο για τον Ωκεανό, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα για τη στήριξη του κλάδου, τα οποία θα εφαρμοστούν.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστα Καδή, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο και στον Χρυσόστομο Μπίκατζικ.

Ερ.: Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη και να ξεκινήσουμε με την κρίση στη Μέση Ανατολή και με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που έχουν επίδραση και σε έναν κλάδο που ενδιαφέρει την Ελλάδα, που δεν είναι άλλος από την αλιεία. Ένας τομέας της αρμοδιότητάς σας. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι αυτό;

Απ.: Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι όντως κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Παρακολουθούμε την κατάσταση καθημερινά και είμαστε σε επικοινωνία με τον τομέα. Φαίνεται όντως ότι υπάρχει σοβαρή αρνητική επίπτωση στον τομέα της αλιείας αφού το κόστος των καυσίμων είναι το κύριο λειτουργικό κόστος των αλιέων μας. Φαίνεται ότι σε αρκετά κράτη μέλη, αρκετά αλιευτικά σκάφη έχουν τερματίσει τις δραστηριότητές τους λόγω της αύξησης του κόστους και αναμένουν στήριξη. Αυτό επηρεάζει, πρέπει να σας πω, και ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και γενικότερα τις παράκτιες κοινότητες. Εμείς, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιδράσαμε άμεσα, έχουμε ενεργοποιήσει το σχετικό άρθρο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πόρους από το Ταμείο αυτό για να στηρίξουν τους αλιείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτή η στήριξη θα αφορά στο επιπρόσθετο κόστος των καυσίμων για την περίοδο από τον Φεβρουάριο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έχουμε δώσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις για μέτρα άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για να αντιμετωπιστεί ευρύτερα το θέμα της ενέργειας και η κρίση. Θα έλεγα ότι η οριστική λύση θα δοθεί μέσα από την ενεργειακή μετάβαση. Και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα για τον τομέα της αλιείας, ετοιμάζεται το χρονοδιάγραμμα, ένα σχέδιο δράσης ουσιαστικά για την ενεργειακή μετάβαση του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που θα παρουσιάσουμε πριν το τέλος αυτής της χρονιάς.

Ερ.: Σε μόλις έξι μήνες, κύριε Επίτροπε, καταφέρατε να προτείνετε τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ωκεανό. Το Σύμφωνο για τον Ωκεανό, το οποίο συνιστά τη συνολική πολιτική ομπρέλα, θα μπορούσε να πει κανείς, για όλες τις δράσεις που συνδέονται με τις θάλασσες…

Απ.: Το θαλάσσιο περιβάλλον έχει τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ είναι μια ένωση θαλασσών. Έχει τη μεγαλύτερη αποκλειστική οικονομική ζώνη αθροιστικά. Έχει 70.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή, αθροιστικά. Έχουμε μια γαλάζια οικονομία, η οποία μας δίνει στην ευρωπαϊκή οικονομία πέραν των 250 δισ. ευρώ κάθε χρόνο και στηρίζει πέραν των 5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Αυτά όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη με ένα συνεκτικό και συνολικό τρόπο. Μέχρι σήμερα, οι πολιτικές που σχετίζονται με τη θάλασσα ήταν κάπως αποσπασματικές. Θέλαμε λοιπόν να βάλουμε αυτές τις πολιτικές κάτω από την ίδια ομπρέλα και να τις εφαρμόσουμε με έναν ακριβώς συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο. Να μην υπάρχουν επικαλύψεις, να μην υπάρχουν αντιφάσεις, να υπάρχει συντονισμός. Αυτό, λοιπόν, επιτυγχάνεται με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τον Ωκεανό. Ο ωκεανός είναι ένας διότι είναι πλήρως συνδεδεμένος σε ολόκληρη τη Γη. Είναι, λοιπόν, το Σύμφωνο η πρώτη ολιστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θαλάσσιο περιβάλλον, η οποία αναπτύχθηκε μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους φορείς, με τους φορείς της γαλάζιας οικονομίας, με τις παράκτιες κοινότητες, με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με ερευνητικά ιδρύματα και είχαμε την ευκαιρία να την παρουσιάσουμε, την παρουσίασε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς, τον περασμένο Ιούνιο στη Νίκαια. Περιλαμβάνει λοιπόν ενενήντα τόσα μέτρα ή δράσεις πολιτικής, οι οποίες είναι δομημένες σε έξι πυλώνες. Απλά τους τίτλους αναφέρω: Είναι πρώτα απ’ όλα η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Είναι η προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, και εδώ βάζουμε και τους παραδοσιακούς τομείς, όπως είναι η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, τουρισμός, αλλά και αναδυόμενους τομείς όπως είναι η παράκτια ενέργεια, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία για το θαλάσσιο περιβάλλον, η γαλάζια βιοοικονομία και ούτω καθεξής. Ο τρίτος πυλώνας αφορά στη στήριξη των νησιωτικών και παράκτιων κοινοτήτων, ο τέταρτος την αύξηση της γνώσης μας για το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο πέμπτος πυλώνας αναφέρεται στα θέματα ασφάλειας και άμυνας -δεν θα μπορούσαμε να μην τον περιλάβουμε στις προτεραιότητές μας μέσα στο νέο γεωπολιτικό γίγνεσθαι. Και, τέλος, ο έκτος πυλώνας, αναφέρεται σε δράσεις διεθνούς συντονισμού, δράσεις μέσα από τις οποίες θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις αειφόρες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Ερ.: Διαπιστώνω ότι το στοίχημα είναι μεγάλο τώρα… τεράστιο…

Απ.: Είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά υπάρχει και η διάθεση. Θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχει αγκαλιαστεί αυτή η στρατηγική από όλες τις πλευρές, και από τους αλιείς και από τους φορείς της γαλάζιας οικονομίας και από τους περιβαλλοντικούς οργανισμούς, και θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχουμε κερδίσει το αρχικό στοίχημα να έχουμε τους stakeholders, να έχουμε τους εμπλεκόμενους φορείς μαζί μας. Τώρα, είναι δικιά μας δουλειά μαζί με αυτούς να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Υπάρχει η διάθεση, και φιλοδοξώ ότι μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχουμε δει πολλά από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο να έχουν υλοποιηθεί.

Ερ.: Πάμε σε έναν άλλο μεγάλο τομέα της ΕΕ, που ενδιαφέρει και τη χώρα μας και είναι οι υδατοκαλλιέργειες. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και γενικότερα η ΕΕ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για την τόνωση αυτού του κλάδου;

Απ.: Πολύ σωστά το θέτετε, και είναι πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας, η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι σε ολόκληρο τον κόσμο ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας είναι ο πιο ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής τροφίμων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθηλωμένος. Καλύπτουμε μόλις το 10% των αναγκών μας σε θαλασσινά από τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, και την ίδια στιγμή εισάγουμε πέραν του 70% της κατανάλωσης σε θαλασσινά από τρίτες χώρες. Το τι μπορούμε να πάρουμε από τη θάλασσα μέσω της αλιείας, θεωρώ ότι φτάνουμε στα όρια, διότι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Επομένως, αν θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από εισαγωγές, μόνο μέσα από την υδατοκαλλιέργεια μπορούμε να το πετύχουμε. Γι’ αυτό και έχουμε ήδη αναπτύξει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, καθώς χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Πέρσι, ξεκινήσαμε μια πανευρωπαϊκή καμπάνια για την προώθηση των προϊόντων και των ανθρώπων της υδατοκαλλιέργειας και μέσα στο Σύμφωνο για τον Ωκεανό περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα για τη στήριξη του κλάδου.

Ερ.: Τώρα ας πάμε σε άλλο ένα θέμα, κύριε Επίτροπε. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Κυπριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που ενδιαφέρουν και την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο και άλλες χώρες που έχουν παράκτιες κοινότητες…

Απ.: Είναι εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά πρωτίστως για χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι Κύπρος. Αναφερόμαστε στη στρατηγική για τις νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης και τη στρατηγική για τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. Είναι δύο στρατηγικές οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Συμφώνου για τον Ωκεανό και αυτές οι στρατηγικές φιλοδοξούν στο να αναδείξουν, αλλά και να αναλύσουν σε βάθος, τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές. Και θα αναφέρω ενδεικτικά κάποιες: Έχουμε για παράδειγμα περιβαλλοντικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις περιοχές. Είναι δέκτες ακραίων καιρικών φαινομένων που δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις. Έχουμε τις οικονομικές προκλήσεις που συνδέονται με την απομόνωση, ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών, τις αποστάσεις από τις μεγάλες αγορές. Έχουμε προκλήσεις οι οποίες συνδέονται με την εποχικότητα. Το ότι έχουμε κόσμο, τουρισμό, δραστηριότητα οικονομική, μόνο κάποιες περιόδους του έτους. Λοιπόν, αυτού του είδους τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες θα τις αναλύσουμε σε βάθος και θα ανακοινώσουμε τις στρατηγικές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Ο στόχος είναι να ανακοινωθούν στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον ερχόμενο Ιούνιο. Αυτές οι στρατηγικές αναπτύσσονται υπό την εποπτεία του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Ραφαέλ Φίτο, και θα παρουσιαστούν υπολογίζω προς το τέλος Ιουνίου, προς το τέλος δηλαδή της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Κύπρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ