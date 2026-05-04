Ημερίδα για την ανθεκτικότητα και την ποιότητα στη δενδροκομία στη Νάουσα την Παρασκευή 8 Μαΐου

O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και ο ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ (Δίκτυο για την Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Ανθεκτικότητα και ποιότητα στη δενδροκομία: Η συμβολή του πολλαπλασιαστικού υλικού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα»

Η εκδήλωση έχει στόχο να αναδείξει τον ρόλο της επιλογής κατάλληλου πολλαπλασιαστικoύ υλικού ως βασικής παραμέτρου όχι μόνο ανθεκτικότητας, αλλά και ποιότητας υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής και θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων στη Νάουσα, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 .

Υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης στον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/meet/379263833576086?p=s9W1Ls355Ms25ydhrY

Μeeting ID: 379 263 833 576 086

Passcode: Sj2gb9Kh