Σαββούλα Στρούμπα: Μετατροπή μίας παραδοσιακής καλλιέργειας σε σύγχρονα προϊόντα ρεβιθιού

Με ρίζες στην παράδοση και στην ιστορία αλλά με βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, η ILIONE καλλιεργεί, επεξεργάζεται και μεταποιεί ρεβίθια ελληνικής ποικιλίας Γαύδος, με αγάπη, φροντίδα και σεβασμό στη φύση. Η Σαββούλα Στρούμπα, η νεαρή αγρότισσα από την Κομοτηνή που βρίσκεται πίσω από την οικοτεχνία ILIONE, το 2021 πήρε την απόφαση να αναλάβει την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση και να της δώσει νέα πνοή. Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της αγοράς επένδυσε στο ρεβίθι, αφήνοντας πίσω καλλιέργειες όπως το σιτάρι και το βαμβάκι.

«Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Ο παππούς μου καλλιεργούσε σιτάρι και βαμβάκι και έπειτα συνέχισε με τις ίδιες καλλιέργειες και ο πατέρας μου. Όταν ανέλαβα εγώ ήθελα να ασχοληθώ με κάτι πιο δημιουργικό. Σε συζητήσεις με την αδερφή μου, η οποία ζει στο εξωτερικό, αντιληφθήκαμε ότι το ρεβίθι είναι ένα προϊόν που το επιλέγουν οι καταναλωτές σε διάφορες μορφές. Ψάχνοντας, λοιπόν, διαπίστωσα ότι είναι μία καλλιέργεια που ευδοκιμεί στην περιοχή και παλαιότερα το καλλιεργούσαν εντατικά. Αποφάσισα, λοιπόν, να προχωρήσω με το ρεβίθι και να περάσω και στη μεταποίηση», αναφέρει στην «ΥΧ», η Σαββούλα.

Από τα σποράκια στην παραγωγή

Η ασχολία των παιδικών της χρόνων με την κηπουρική και την καλλιέργεια φυτών, στο σχολείο, ήταν το πρώτο έναυσμα για την ανάπτυξη της αγάπης της για τον αγροτικό τομέα, η οποία μαζί με το οικογενειακό αγροτικό της υπόβαθρο την οδήγησαν στις σπουδές γεωπονίας. «Σπούδασα στο ΤΕΙ Κρήτης, στο τμήμα φυτικής παραγωγής και έπειτα επέστρεψα για να αναλάβω την καλλιέργεια.

Από το δημοτικό κιόλας, στο πίσω μέρος της αυλής, φυτεύαμε σποράκια και τα βλέπαμε να μεγαλώνουν και έπειτα μοιράζαμε τα φυτά στον κόσμο. Η ενασχόληση αυτή παράλληλα με την οικογενειακή δραστηριότητα με οδήγησαν στη γεωπονία καθώς δεν είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Όταν επέστρεψα, λοιπόν, ξεκίνησα με λίγα στρέμματα για να δω πως θα ανταποκριθεί η καλλιέργεια του ρεβιθιού και έπειτα σιγά σιγά το εξελίξαμε», εξηγεί η ίδια.

Η μεταποίηση

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, οδήγησε τη Σαββούλα στη σκέψη να μεταποιήσει το ρεβίθι που καλλιεργεί, έτσι ώστε να δημιουργήσει εναλλακτικές επιλογές και για ανθρώπους που δεν θέλουν να το καταναλώσουν στη μορφή του οσπρίου. «Αυτή τη στιγμή μεταποιούμε το ρεβίθι σε αλεύρι και φαλάφελ, τα οποία είναι και τα δύο βραβευμένα στον διαγωνισμό Specialist Awards. Όταν αποφάσισα να περάσω στη μεταποίηση, είδα τυχαία ότι έτρεχε το πρόγραμμα Αγροανέλιξης του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Δήλωσα συμμετοχή και, αφού πέρασα στο πρόγραμμα, κατάφερα να προχωρήσω και με τη δημιουργία της οικοτεχνίας ILIONE. Έλαβα συμβουλευτική και καθοδήγηση τα οποία ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά στα πρώτα μου βήματα».

Προώθηση προϊόντων και επόμενα βήματα

Μέσω της δημιουργίας του e-shop, η Σαββούλα έχει καταφέρει να στέλνει τα προϊόντα της Ilione σε όλη την Ελλάδα, ενώ έχει συνάψει συνεργασίες με καταστήματα στη Βόρεια Ελλάδα. «Στο site μας μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αναζητήσει συνταγές που προτείνουμε για τη δημιουργία πιάτων με το αλεύρι ρεβιθιού, αλλά και να διαβάσει για την ιστορία και τα προϊόντα μας. Όσον αφορά τα επόμενα σχέδιά μας, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που βάλαμε δοκιμαστικά φακή, σε μικρή έκταση, για να δούμε πως θα πάει», καταλήγει η ίδια.