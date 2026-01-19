IOC: Στους 3,44 εκατ. τόνους η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου

Χαμηλότερη κατά 4% από πέρυσι εκτιμάται η παραγωγή ελαιολάδου 2025/2026, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC), οι οποίες δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Η νέα παραγωγή θα ανέλθει στους 3,44 εκατ. τόνους, με τις χώρες-μέλη του IOC να διατηρούν το 95% της παγκόσμιας αγοράς, συμβάλλοντας με 3,267 εκατ. τόνους στις φετινές ποσότητες ελαιολάδου.

Ειδικότερα, η ΕΕ αναμένεται να παράξει 2,056 εκατ. τόνους (−3%), ενώ οι λοιπές χώρες μέλη 1,211 εκατ. τόνους (−6%). Ταυτόχρονα, η παγκόσμια κατανάλωση θα μπορούσε να φθάσει τους 3,248 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 1%, σημειώνει το IOC. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσίευσε, η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 60 χρόνια φτάνοντας τους 2,589 εκατ. τόνους το 2023/24. Για το ελαιοκομικό έτος 2024/25, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν αύξηση 38%, με την παραγωγή να διαμορφώνεται στους 3,572 εκατ. τόνους, από τους οποίους οι 3,39 εκατ. παρήχθησαν από τις χώρες μέλη του IOC, με την ΕΕ να συμβάλλει κατά 36% και 2,11 εκατ. τόνους.

Σε αυτές τις ποσότητες, εντυπωσιακή χαρακτηρίζεται η άνοδος της Ισπανίας (+66%), με παραγωγή περίπου 1,42 εκατ. τόνων, ενώ η ιταλική παραγωγή υποχώρησε κατά 25%, στους 248.000 τόνους. Η Ελλάδα εκτιμάται ότι παρήγαγε 250.000 τόνους (+30%) και η Πορτογαλία 177.000 τόνους (+10%).

Κατανάλωση και εμπόριο

Η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου το 2024/25 εκτιμάται στους περίπου 3,21 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές εκτιμώνται στους σχεδόν 1,2 εκατ. τόνους (+15%). Ενώ, για το 2025/26, η κατανάλωση θα μπορούσε να φθάσει τους σχεδόν 3,25 εκατ. τόνους (+1%), με τις εισαγωγές και εξαγωγές να υπερβαίνουν το 1,2 εκατ. τόνους, εκτιμά το Διεθνές Συμβούλιο.

Όσον αφορά τις τιμές παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αυτές κατά την εβδομάδα 8 ως 14 Δεκεμβρίου, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του IOC, διαμορφώθηκαν στα 433 ευρώ/100 κιλά ελαιολάδου στην ισπανική Χαέν, -11% από την αντίστοιχη εβδομάδα του περασμένου έτους, στα 665 ευρώ/100 κιλά στο Μπάρι της Ιταλίας (-30%) και στα 465 ευρώ/100 κιλά στα Χανιά (-6%).

Επιτραπέζιες ελιές

Σε ότι αφορά το προϊόν που κατευθύνεται προς επιτραπέζια χρήση, η παγκόσμια παραγωγή ελιών του 2025/2026 προβλέπεται μειωμένη κατά 10%, στους 2,986 εκατ. τόνους, μετά από μία χρονιά αυξημένης παραγωγής, όπως ήταν το 2024/2025, με 3,316 εκατ. τόνους(+19%). Η νέα ευρωπαϊκή παραγωγή εκτιμάται στις 855.000, χαμηλότερα κατά περίπου 4% από τις εκτιμήσεις για την περίοδο 2024/2025, με τις προβλέψεις για την Ελλάδα να ανέρχονται στους 242.000 τόνους, υψηλότερα κατά 2% από πέρυσι.