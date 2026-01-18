Βουλγαρία: Η ένταξη της χώρας στο ευρώ κλείνει την ψαλίδα των τιμών με την Ελλάδα

Αντιστροφή για την τοπική οικονομία υπέρ της Θράκης προοιωνίζεται με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς οι τιμές ανεβαίνουν και παύουν να είναι ελκυστικές για τους Θρακιώτες, οι οποίοι επί χρόνια –και ειδικά οι Κομοτηναίοι– επέλεγαν τη γειτονική χώρα για εφοδιασμό σε καύσιμα αλλά και για φθηνά τσιγάρα.

«Η τεράστια ψαλίδα που δημιουργήθηκε με το άνοιγμα των συνόρων Ελλάδας–Βουλγαρίας και προκαλούσε σημαντική οικονομική αιμορραγία προς τη Βουλγαρία, με την κατανάλωση φθηνών προϊόντων –κυρίως καυσίμων, αλλά και προϊόντων υψηλής φορολόγησης όπως τα τσιγάρα– άρχισε ήδη να κλείνει, μόνο και μόνο με την ιδέα του σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους που υιοθετεί το ευρώ», περιγράφει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Νίκος Αγγελίδης.

Υπογραμμίζει ότι, πέρα από τον ψυχολογικό παράγοντα, με την πραγματική είσοδο στο ευρώ επιταχύνεται το κλείσιμο της ψαλίδας των τιμών λόγω πληθωρισμού, φέρνοντας ως παράδειγμα τα καύσιμα που ανέβηκαν άμεσα κατά 20%.

Φρένο στο «μαύρο» χρήμα

Ο κ. Αγγελίδης θίγει, επίσης, τη σημαντική παράμετρο της επιβολής νομιμότητας, που επιτάσσει η αποχώρηση από το εθνικό νόμισμα. «Αυτή τη στιγμή, για πολλούς παράγοντες, που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματικών ροών στο τραπεζικό σύστημα και τις συναλλαγές, αρχίζουν να εξαφανίζονται τα “μαύρα” από την αγορά της Βουλγαρίας. Στο λέβα υπήρχε μεγάλο αποθεματικό μαύρου χρήματος, το οποίο δημιουργούσε και συντηρούσε αυτή την ψαλίδα. Καθώς αυτό μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς, λόγω του πλαστικού χρήματος και της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων στις τράπεζες, θα εξαφανιστεί σταδιακά και η μαύρη οικονομία στη Βουλγαρία».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκφράζει αισιοδοξία, εστιάζοντας στο σημαντικό πλεονέκτημα του τουριστικού ρεύματος από τη γειτονική χώρα και δεν αποκλείει τη δημιουργία θετικού ισοζυγίου για πρώτη φορά μετά από χρόνια στην ελληνική πλευρά. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Βούλγαροι επιλέγουν τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με το Φανάρι στη Ροδόπη να συγκαταλέγεται στους προορισμούς τους. «Θα δούμε θετική ψαλίδα στο σκέλος του τουρισμού, που θα δημιουργεί θετικό πρόσημο για το σύνολο της οικονομίας», αναφέρει.

Επιτάχυνση έργων και υποδομών

Σε ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει για να επωφεληθεί η περιοχή, ο κ. Αγγελίδης τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης κάποιων έργων, όπως ο δρόμος Δίκελλα (Έβρος)–Μαρώνεια (Ροδόπη), καθώς και την προώθηση αλλαγών χρήσεων γης. «Μέρος από τα 1.800.000 αυτοκίνητα που κατευθύνονται στη Ροδόπη πρέπει να φτάσει στην Κομοτηνή. Χρειάζονται αλλαγές στο παραλιακό μέτωπο και στη συνθήκη Ραμσάρ», αναφέρει, προσθέτοντας την ανάγκη αξιοποίησης του κάμπινγκ Φαναρίου και του πρώην Ξενία που ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι απαιτείται ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία μιας κλειστής σύσκεψης φορέων της Ροδόπης για τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής, που θα αντιμετωπίζει κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής.

Ο πρόεδρος σημειώνει, επίσης, ότι ο προσανατολισμός των εμπλεκομένων στον τουρισμό πρέπει να περιλαμβάνει και την Τουρκία, παρότι οι γείτονες δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Αλεξανδρούπολη, λόγω των ξενοδοχειακών υποδομών, του καζίνο και του παραθαλάσσιου χαρακτήρα της.