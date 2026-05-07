Στο επίκεντρο διεθνούς συνάντησης συνεργασίας για την πράσινη μετάβαση τα Ιωάννινα

Η διεθνής συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή Δημάρχων και στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης από πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη), πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα Ιωάννινα.

Ειδικότερα, η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Just Energy Transitions in Practice (JET)», με τη στήριξη του Open Society Foundations και τη συνεργασία της Electra Energy και του Milieukontakt Albania, με βασικό στόχο την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών αρχών στη δίκαιη και συμπεριληπτική ενεργειακή μετάβαση.

Τον Δήμο Ιωαννιτών εκπροσώπησαν ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Θωμάς Γιωτίτσας, και ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα – Περιφερειακής Ανάπτυξης – Προστασίας της Λίμνης και Ενέργειας, Άρης Κασσής, παρουσιάζοντας τις πολιτικές και τις δράσεις που υλοποιεί ο δήμος, ο οποίος συγκαταλέγεται στην αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ενεργειακές κοινότητες, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών, με τα Ιωάννινα να αποτελούν ήδη παράδειγμα καλής πρακτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις πρωτοβουλίες του Δήμου, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και τεχνογνωσία, με στόχο την ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων στις χώρες τους.

Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Θωμάς Γιωτίτσας, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι «τα Ιωάννινα έχουν θέσει ως κεντρικό στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, επενδύοντας σε πολιτικές ενεργειακής εξοικονόμησης και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία με την Electra Energy και στην ενεργειακή κοινότητα του Δήμου, επισημαίνοντας ότι «σύντομα θα προχωρήσει η δημοπράτηση του πρώτου φωτοβολταϊκού συστήματος στο παλιό Δημαρχείο Κατσικά».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Electra Energy, Δημήτρης Κιτσικόπουλος, σημείωσε ότι «τα Ιωάννινα βρίσκονται μπροστά σε εθνικό επίπεδο σε θέματα ενεργειακών κοινοτήτων», τονίζοντας πως πρόκειται για ένα παράδειγμα που ήδη αποδίδει οφέλη σε πολίτες, επιχειρήσεις και ευάλωτα νοικοκυριά. Όπως ανέφερε, η παρουσία εκπροσώπων από τα Δυτικά Βαλκάνια αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον για το μοντέλο που εφαρμόζεται στην πόλη, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της δικτύωσης και της μεταφοράς τεχνογνωσίας.