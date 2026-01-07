Χρ. Κέλλας: «H Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο»

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε στη Νέα Μηχανιώνα ο εορτασμός των Θεοφανίων, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, κατόπιν πρόσκλησης του Αλιευτικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας «Η Αγία Παρασκευή». Στη τελετή παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Βουλευτής ΝΔ της Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου και ο Δήμαρχος της Νέας Μηχανιώνας Θεόδωρος Τζέκος.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνου, ενώ ακολούθησε η ρίψη του Τιμίου Σταυρού από αλιευτικό σκάφος στην προβλήτα της Νέας Μηχανιώνας, σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης.

Ο Υφυπουργός αντάλλαξε ευχές με τους αλιείς της περιοχής και συνεχάρη τον Συνεταιρισμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των εθίμων, που συνδέουν άρρηκτα την αλιεία με την ορθόδοξη παράδοση και την τοπική ταυτότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης του αλιευτικού κλάδου, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής στη Νέα Μηχανιώνα.

Σε δήλωσή του για τον εορτασμό των Θεοφανίων, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι «τα Θεοφάνια αποτελούν μια από τις λαμπρότερες εορτές της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού», σημειώνοντας πως η Βάπτιση του Θεανθρώπου και η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος υπενθυμίζουν την ανάγκη για ψυχική κάθαρση, πνευματική αναγέννηση και συλλογική ευθύνη. Όπως τόνισε, «ο Τριαδικός Θεός να δίνει σε όλες και όλους φώτιση και δύναμη, για να εργαζόμαστε με ενότητα και πίστη για το κοινό καλό και την πρόοδο της πατρίδας μας».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το φως των Θεοφανίων αποτελεί πηγή ελπίδας, αισιοδοξίας και προοπτικής για ολόκληρη τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς, τους ανθρώπους της παραγωγής και του μόχθου, αξίζει ο σεβασμός όλων. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο», εκφράζοντας την ευχή η νέα χρονιά να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας, δημιουργικής περιόδου για την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα, που θα ανταμείβει δίκαια τους κόπους των Ελλήνων παραγωγών, θα προσελκύει νέους στην παραγωγή και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού, Κωνσταντίνο Νταουλτζή, τον Αντιπρόεδρο, Μιχαήλ Τσουρούς και εκπροσώπους του Συνεταιρισμού για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με έμφαση στη βιωσιμότητα της αλιείας, την ανάγκη εκσυγχρονισμού του στόλου και την ενίσχυση των εισοδημάτων των αλιέων. Μάλιστα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου προσέφερε στον ΥφΑΑΤ εικόνα πιστό αντίγραφο της Παναγίας της Φανερωμένης.