Δυτική Ελλάδα: Η Πάτρα ανοίγει πανιά στον κόσμο της κρουαζιέρας

Δυναμικά βήματα για να ενταχθεί στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας κάνει η Πάτρα, με την προσπάθεια αυτή να υποστηρίζεται από τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή έκθεση «Seatrade Europe 2025», που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο, κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Η «Seatrade Europe» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις διεθνώς στον τομέα της κρουαζιέρας, συγκεντρώνοντας διαχρονικά ηγέτες του κλάδου. Εκεί οι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις, με έμφαση στην καινοτομία, την αριστεία και τη βιωσιμότητα στις λιμενικές λειτουργίες.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσωπήθηκε από τον α’ αντιπρόεδρο, Αντώνη Κουνάβη, και την project manager, Άντζελα Κολλυροπούλου, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του τεχνικού συμβούλου, Ιωάννη Μπρα. Εκπρόσωποι εταιρειών ενημερώθηκαν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάτρας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. «Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και το κλίμα είναι πολύ θετικό. Προσκαλέσαμε τις εταιρείες να επισκεφθούν την πόλη τον Νοέμβριο, για να διαπιστώσουν τα πλεονεκτήματά μας και να προχωρήσουμε δυναμικά προς τον τελικό στόχο», δήλωσε ο κ. Κουνάβης. Στην αποστολή συμμετείχε, επίσης, εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, συνοδευόμενος από τον διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης, Λαυρέντη Βασιλειάδη.