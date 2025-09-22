Νέα έργα υποδομών, κοινωνικής συνοχής και πολιτισμού

Σημαντικές αποφάσεις για έργα που αφορούν την ασφάλεια, τις υποδομές, την κοινωνική συνοχή, αλλά και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της. «Πρόκειται για παρεμβάσεις, οι οποίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η περιφερειακή αρχή.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν διαγωνισμοί για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως στον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, έργα αποκατάστασης βλαβών στο οδικό δίκτυο, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις σε μνημεία και υποδομές. Παράλληλα, προχωρούν κοινωνικές δράσεις, όπως η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στη Μεσσήνη, ενώ οριστικοποιήθηκαν ανάδοχοι για κομβικά έργα οδικής ασφάλειας, όπως ο κόμβος στη θέση «Πλάτσα», στην Τρίπολη. Τα θέματα που εγκρίθηκαν είναι τα ακόλουθα: