Κρήτη: Πρόταση για δημιουργία ιστορικών πάρκων στον Δήμο Πλατανιά

Τη δημιουργία θεματικών ιστορικών – περιβαλλοντικών πάρκων, στο πλαίσιο αναστήλωσης της ιστορικής λίθινης γέφυρας του ποταμού Κερίτη στον Δήμο Πλατανιά, προτείνει με επιστολή του στα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης ο δήμαρχος, Γιάννης Μαλανδράκης.

Συγκεκριμένα, η πρόταση του δημάρχου Πλατανιά, που εστάλη με επιστολή του προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και τον γενικό γραμματέα Υποδομών, Δημήτριο Αναγνώπουλο, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των χώρων στις ανατολικές και δυτικές πλευρές της γέφυρας, με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μαλανδράκης, η γέφυρα, κατασκευασμένη γύρω στο 1908 επί πρωθυπουργίας Ελευθέριου Βενιζέλου, αποτελεί σπουδαίο αρχιτεκτονικό και τεχνικό έργο, αλλά και τόπο μαρτυρίου, καθώς κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εκτελέσθηκαν κάτω από αυτήν 118 κάτοικοι από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Η δημιουργία των θεματικών πάρκων θα περιλαμβάνει:

Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σχετικά με την ιστορία και την κατασκευή της γέφυρας.

Ανάδειξη των γεγονότων της κατοχής και των εκτελέσεων.

Δημιουργία χώρων ήπιας αναψυχής και ιστορικής αναδίφησης, εναρμονισμένων με το φυσικό περιβάλλον.

«Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με πλήρη σεβασμό στα υπεραιωνόβια δέντρα και τη φυσική ομορφιά της περιοχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ταυτότητα του τόπου και αποτελώντας σημείο ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς για τις επόμενες γενιές και τους επισκέπτες», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του ο δήμαρχος.