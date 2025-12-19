ClimAccelerator 2026: Επιτάχυνση της κλιματικής καινοτομίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση επιταχύνεται και οι ανάγκες για τεχνολογικές λύσεις γίνονται πιο πιεστικές από ποτέ, το Climate KIC απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship Support Organisations – ESOs) για τη συμμετοχή τους στο ClimAccelerator 2026.

Ο νέος κύκλος του παγκόσμιου προγράμματος επιτάχυνσης εστιάζει δυναμικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στο Deep Tech (σ.σ. πρωτοποριακές τεχνολογίες που βασίζονται σε ουσιαστικές επιστημονικές ανακαλύψεις και μηχανικές καινοτομίες), ως καταλύτες για την κλιματική καινοτομία και τη μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών και αυξημένης ανθεκτικότητας.

Ένα παγκόσμιο πρόγραμμα με αποδεδειγμένο αντίκτυπο

Το ClimAccelerator αποτελεί ένα από τα πιο εδραιωμένα προγράμματα επιτάχυνσης παγκοσμίως στον τομέα της κλιματικής καινοτομίας. Την τελευταία δεκαετία, το πρόγραμμα του Climate KIC έχει υποστηρίξει περισσότερες από 6.000 startups, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία, καθοδήγηση, διεθνή δίκτυα και στρατηγικούς πόρους. Στόχος του είναι να ενδυναμώνει νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να εξελίσσονται σε βιώσιμες, κλιμακούμενες εταιρείες με πραγματικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Πέρα, όμως, από τη στήριξη των startups, το ClimAccelerator φιλοδοξεί να οικοδομήσει το ισχυρότερο παγκόσμιο δίκτυο επιταχυντών με επίκεντρο το κλίμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς να υλοποιούν αποτελεσματικά προγράμματα επιτάχυνσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των οικοσυστημάτων τους.

Η τεχνολογία στην καρδιά της κλιματικής μετάβασης

Στον κύκλο του 2026, το Climate KIC εισάγει μια νέα θεματική κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση σε λύσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες αιχμής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Από προηγμένα συστήματα πρόβλεψης και διαχείρισης πόρων έως νέες ενεργειακές τεχνολογίες και βιομηχανικές εφαρμογές χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, το πρόγραμμα στοχεύει να επιταχύνει καινοτομίες που μπορούν να κλιμακωθούν διεθνώς.

Η επιλογή αυτή αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση ότι η κλιματική καινοτομία δεν βασίζεται, πλέον, μόνο σε σταδιακές βελτιώσεις, αλλά σε ριζικές, τεχνολογικά σύνθετες λύσεις που απαιτούν βαθιά τεχνογνωσία, ισχυρά οικοσυστήματα και μακροπρόθεσμη υποστήριξη.

Ποιοι καλούνται να συμμετάσχουν

Η πρόσκληση του ClimAccelerator 2026 απευθύνεται σε δυναμικούς οργανισμούς από όλο τον κόσμο που μπορούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να συγχρηματοδοτήσουν προγράμματα επιτάχυνσης με ουσιαστικό αντίκτυπο. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται θερμοκοιτίδες, accelerators, venture builders, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και κοινοπραξίες που συνδυάζουν συμπληρωματικές δεξιότητες και δίκτυα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνεργατικές προτάσεις, καθώς η αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης απαιτεί διατομεακή προσέγγιση και συνέργειες μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας, επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης.

Γιατί έχει σημασία για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Για οικοσυστήματα όπως το ελληνικό, που βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης στον τομέα της καινοτομίας, το ClimAccelerator προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς διασύνδεσης. Η συμμετοχή ελληνικών οργανισμών μπορεί να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό χάρτη της κλιματικής τεχνολογίας, να προσελκύσει ταλέντο και επενδύσεις και να επιταχύνει τη μεταφορά γνώσης από την έρευνα στην αγορά.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόγραμμα λειτουργεί ως εργαλείο ευθυγράμμισης της επιχειρηματικότητας με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, μετατρέποντας τη στρατηγική για το κλίμα σε συγκεκριμένες, εμπορικά βιώσιμες λύσεις. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.eit.europa.eu/.