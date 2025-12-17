Θύλακας υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων για την αγροδιατροφή θα δημιουργηθεί στη Θέρμη

Θύλακας υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων για την αγροδιατροφή πρόκειται να δημιουργηθεί σε έκταση εξήντα στρεμμάτων στην περιοχή της Θέρμης, που έχει παραχωρηθεί στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, δίπλα στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και σχολές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Πρόκειται για τον πρώτο τέτοιο θύλακα στη χώρα και θα φέρει την ονομασία «Thess InnoFood».

Τη σχετική προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία του υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Δρ. Π. Κετικίδης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΕΘ, Θ. Βράνος. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, το εγχείρημα είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα και πρωτοποριακά, ενώ το «Thess InnoFood Hub» θα αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και παραγωγούς, για τη δημιουργία καινοτόμων αγροτοδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η προώθηση, άλλωστε, της καινοτομίας, με τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες, αναμένεται να ενισχύσει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αγροτοδιατροφικού τομέα, την εξαγωγική του προοπτική και την παραγωγή υπεραξίας.

Η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης εξασφάλισε τη χρηματοδότηση των μελετών για την ανέγερση των πρώτων κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ ο κ. Γιουτίκας επισήμανε ότι διατίθενται τα κονδύλια για την κατάρτιση και απόδοση στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, πλήρους του τεχνικού φακέλου. Για ένα όραμα που γίνεται πράξη με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Αντιπεριφερειάρχη, έκανε λόγο ο κ. Κετικίδης. «Η καινοτομία απαιτεί συνέργειες γι’ αυτό κι εμείς έχουμε ήδη προχωρήσει σε συνέργειες τόσο με το οικοσύστημα της Β. Ελλάδας, όσο και με επενδυτές. Αν δουλέψουμε όλοι μαζί, μπορούμε να φέρουμε απίστευτα αποτελέσματα για τη χώρα μας», υπογράμμισε. Από την πλευρά της η ΑΝΕΘ αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ