ReSoil: Χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ για την κλιμάκωση της Aναγεννητικής Γεωργίας

Με νέα χρηματοδότηση ύψους 4 εκατ. ευρώ, μία γαλλική νεοφυής επιχείρηση, η ReSoil, ενισχύει τη δυναμική της στον χώρο της Αναγεννητικής Γεωργίας και της Διαχείρισης Άνθρακα, επιδιώκοντας να επιταχύνει τη στροφή των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων σε πιο βιώσιμες και ανθεκτικές πρακτικές. Η επένδυση προήλθε από την Banque des Territoires, το InvESS Île-de-France Amorçage και το Generali Impact Investment, δύο από τα οποία διαχειρίζονται κεφάλαια της INCO Ventures.

Η ReSoil, με έτος ίδρυσης το 2022, έχει ως αποστολή να δώσει στους αγρότες ουσιαστικά εργαλεία και οικονομικά κίνητρα για να προχωρήσουν στην αγροοικολογική μετάβαση. «Με τη ReSoil μπορούμε να προσφέρουμε στους αγρότες την οικονομική προβλεψιμότητα που χρειάζονται, με εγγυημένα έσοδα από την πρώτη στιγμή», εξηγεί ο συνιδρυτής Grégoire Alston στον ιστότοπο eu-startups.com, υπογραμμίζοντας ότι η διαφάνεια και η αξιοπιστία στις μετρήσεις αποτελούν θεμέλιο της πλατφόρμας.

Σταθερή δυναμική στις AgriTech επενδύσεις στην Ευρώπη

Η νέα χρηματοδότηση της ReSoil εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κύμα επενδύσεων στον τομέα της αγροτεχνολογίας. Το 2025, κεφάλαια διοχετεύονται με συνέπεια σε λύσεις που ενισχύουν την υγεία του εδάφους και την ανθεκτικότητα της αγροτικής παραγωγής.

Ενδεικτικά, η βρετανική CroBio εξασφάλισε 850.000 ευρώ για μικροβιακά εδαφοβελτιωτικά, ενώ η Antler Bio άντλησε 3,6 εκατ. ευρώ για τεχνολογία γονιδιακής έκφρασης, που στοχεύει στη βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής και της ευζωίας των ζώων. Συνολικά, περίπου 4,45 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε συναφείς τεχνολογίες, αποτυπώνοντας τη διαρκή προσήλωση των ευρωπαϊκών αγορών σε λύσεις που ενώνουν παραγωγικότητα και περιβαλλοντική απόδοση.

100.000 εκτάρια υπό παρακολούθηση – 300.000 τόνοι CO2 σε μείωση και αποθήκευση

Η ReSoil βρίσκεται, αυτήν τη στιγμή, σε φάση ταχείας ανάπτυξης. Πάνω από 100.000 εκτάρια παρακολουθούνται μέσω της πλατφόρμας ReSoil Carbon, εκ των οποίων 40.000 αφορούν ενεργά έργα αγροοικολογικής μετάβασης και 60.000 βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε συνεργασία με συνεταιρισμούς.

Τα έργα της εταιρείας αναμένεται να μειώσουν ή να αποθηκεύσουν περισσότερους από 300.000 τόνους CO2, δημιουργώντας παράλληλα νέα χρηματοδοτικά κανάλια για τους αγρότες. Από το 2024, η ReSoil έχει ήδη προσελκύσει 80 εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι έχουν δεσμεύσει άνω των 3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής μετάβασης.

Πώς αμείβονται οι αγρότες – Δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί

Η ReSoil έχει αναπτύξει ένα διπλό σύστημα αμοιβών, που συνδέει άμεσα την οικονομική ενίσχυση του αγρότη με τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα που επιτυγχάνει:

Στο πλαίσιο των αγροδιατροφικών αλυσίδων: Οι παραγωγοί ανταμείβονται με επιδοτήσεις βάσει μετρήσιμης αποανθρακοποίησης, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες ISO 14067, GHG Protocol και SBTi FLAG – από τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Πέρα από τις αλυσίδες εφοδιασμού: Οι Label Bas-Carbone πιστώσεις άνθρακα πωλούνται στην εθελοντική αγορά, δίνοντας στις εταιρείες τη δυνατότητα να στηρίξουν δράσεις για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα σε τοπικό επίπεδο.

Επενδύσεις σε τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό και νέες λειτουργίες

Η ReSoil σχεδιάζει να αξιοποιήσει το νέο κεφάλαιο για: