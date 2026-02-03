Συμμετοχή της ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ στην έκθεση τροφίμων και ποτών Gulfood 2026

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ συμμετείχε στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Gulfood 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από 26 έως 30 Ιανουαρίου στο Ντουμπάι.

Η Gulfood, ένας από τους πλέον καταξιωμένους θεσμούς της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων, συγκέντρωσε κορυφαίους επαγγελματίες από το λιανεμπόριο, τη μαζική εστίαση και τη φιλοξενία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο περίπτερό της, η ΠΙΝΔΟΣ ανέδειξε την ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της από κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν ο παραδοσιακός τρόπος εκτροφής σε ορεινές φάρμες του Νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο άνω των 700 μέτρων, για περισσότερες από 65 ημέρες, καθώς και η 100% πιστοποιημένη φυτική διατροφή, εκ της οποίας το 65% είναι καλαμπόκι, στοιχείο που προσδίδει στο προϊόν το χαρακτηριστικό φυσικό κίτρινο χρώμα του.

Το κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής ΠΙΝΔΟΣ παράγεται με τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας και ξεχωρίζει για τη μοναδική, αυθεντική του γεύση, καθώς και για την υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας.

Με βάση το κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής, η ΠΙΝΔΟΣ παράγει μια πλούσια γκάμα προϊόντων. Αναλυτικότερα, ξεχώρισαν τα έτοιμα ψημένα προϊόντα, όπως οι κοτομπουκιές, το χειροποίητο μπιφτέκι, τα φιλετάκια, οι φτερούγες BBQ και τα πανέ προϊόντα, τα οποία σε μόλις δέκα λεπτά μπορούν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο και θρεπτικό γεύμα.

Ιδιαίτερη απήχηση είχαν και τα μαριναρισμένα προϊόντα κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής, σε ξεχωριστές κοπές, όπως τα φιλετίνια, η τηγανιά, τα κοπανάκια και τα mini σουβλάκια, τα οποία ενθουσίασαν τόσο γευστικά όσο και οπτικά, χάρη στις ιδιαίτερες συσκευασίες τους, εμπνευσμένες από την ελληνική τοπική παράδοση της Ηπείρου.

Την πλούσια γκάμα συμπληρώνουν τα αλλαντικά κοτόπουλου, όπως το χωριάτικο λουκάνικο, το φιλέτο καπνιστού κοτόπουλου και το κοτοπαριζάκι, καθώς και η παραδοσιακή κοτόπιτα ΠΙΝΔΟΣ.

Συνολικά, η σειρά έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διατροφικές και λειτουργικές ανάγκες, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις που συνδυάζουν διατροφική αξία, αυθεντική γεύση, ασφάλεια και ευκολία, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης παραγωγής και ανάπτυξης, βασισμένης σε ένα πρότυπο μοντέλο κυκλικής οικονομίας και στη χρήση βιώσιμων συσκευασιών.

Ιδιαίτερη σημασία για τη φετινή συμμετοχή στη Gulfood αποτέλεσε η περαιτέρω ανάπτυξη του γύρου κοτόπουλου ΠΙΝΔΟΣ στο κανάλι HORECA, συμπληρωματικά προς την ήδη εδραιωμένη παρουσία της ΠΙΝΔΟΣ στο Retail, με επιλεγμένους κωδικούς προϊόντων σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, όπως το Carrefour και το ηλεκτρονικό κατάστημα Kibsons.

Η ενίσχυση της παρουσίας του γύρου κοτόπουλου και σε χώρους μαζικής εστίασης και grill σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό και στρατηγικό βήμα για τον Συνεταιρισμό, διευρύνοντας το αποτύπωμά του στη μαζική εστίαση και δημιουργώντας νέες προοπτικές συνεργασίας με επαγγελματίες του foodservice και της φιλοξενίας σε διεθνές επίπεδο.

Η παρουσία στη Gulfood εντάχθηκε στο ευρύτερο πλάνο εξωστρέφειας της ΠΙΝΔΟΣ, με στόχο τη συστηματική και στοχευμένη διεύρυνση της παρουσίας της σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές. Μέσα από επενδύσεις στην ποιότητα, την καινοτομία και την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε καναλιού, η ΠΙΝΔΟΣ ενίσχυσε περαιτέρω το διεθνές της αποτύπωμα, λειτουργώντας ως σύγχρονος πρεσβευτής της ελληνικής πτηνοτροφίας και της αξίας της ελληνικής πρώτης ύλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ