Παραγωγική συνάντηση της ΕΒΙΟΦ με την Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων, και με τον διευθυντή της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Το ΔΣ της ΕΒΙΟΦ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι: «είχε την χαρά να συναντηθεί με την Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων, και με τον Νικό Μανέτα, Διευθυντή της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

Όλοι συμφώνησαν ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και θα επιδιωχτεί ένας ανοικτός διάλογος μεταξύ των φορέων για την ανάπτυξη των δράσεων βιολογικής φυτοπροστασίας και ανθεκτικής γεωργίας στα πλαίσια της νέας ΣΣ ΚΑΠ 2028-2033.

Το ΥΠΑΑΤ έχει θέσει τις βάσεις από τις προηγούμενες ΣΣ ΚΑΠ για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις που σκοπό έχουν να εξοικειώσουν τους παραγωγούς με τις νέες τάσεις καλλιεργητικών πρακτικών. Η Ένωση Βιολογικής Φυτοπροστασίας δηλώνει αρωγός της προσπάθειας ώστε αυτές οι δράσεις να επεκταθούν και να εφαρμοστούν με τρόπο που να έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο, ώστε ο αγροτικός κόσμος να είναι έτοιμος να υποδεχτεί την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου γίγνεσθαι».