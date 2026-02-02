Επετειακή εκδήλωση για τα 90 χρόνια του Ομίλου Efthymiadis Agrotechnologies στη Θεσσαλονίκη

Το παρών στην επετειακή εκδήλωση εορτασμού για τα 90 χρόνια του Ομίλου Efthymiadis Agrotechnologies, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026, έδωσαν πάνω από 1.200 προσκεκλημένοι ανάμεσά τους εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και συνεργάτες από όλη την Ελλάδα.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος στην καταληκτήριο ομιλία του επεσήμανε μεταξύ άλλων τους κινδύνους της οικολογικής κρίσης.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εστίασε στον κίνδυνο η οικολογική κρίση να εξελιχθεί σε πραγματική οικολογική καταστροφή, εφόσον οι κοινωνίες δεν υιοθετήσουν άμεσα βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές.

«Το ζητούμενο είναι μια οικολογική πολιτική, μια οικολογική οικονομία, η ειρήνη μεταξύ κρατών, λαών και θρησκειών, ο σεβασμός του ανθρώπου και της φύσης. Όλα αυτά εξυπηρετούν το αληθινό συμφέρον του ανθρώπου, το οποίο είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί επάνω σε έναν ρημαγμένο πλανήτη» τόνισε.

«Σπουδαία προσφορά»

«Χαιρόμεθα για το γεγονός ότι για τους στόχους του Ομίλου συνεργάζεστε με τους πρωτοπόρους παγκοσμίως στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, ότι αγωνίζεστε για την αειφορία, για την αντιμετώπιση του κινδύνου ερημοποίησης καλλιεργήσιμων εκτάσεων και της λειψυδρίας και για την επίλυση άλλων ζωτικών για τον χώρο σας θεμάτων», σημείωσε αναφερόμενος στο έργο του Ομίλου και ευχήθηκε στον Όμιλο Efthymiadis Agrotechnologies να συνεχίσει «τη σπουδαία προσφορά του πολύ πέραν των εκατό χρόνων».

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Νίκος Ευθυμιάδης, αναφέρθηκε στην ίδρυση της εταιρείας από τον Ευθύμιο Ευθυμιάδη, μέλος προσφυγικής επιχειρηματικής οικογένειας από την Ραιδεστό της Ανατολικής Θράκης, και στις αξίες που παραμένουν ακλόνητες επί εννέα δεκαετίες: παιδεία, ήθος, οικογενειακή συνέχεια, δημιουργικότητα και ανθεκτικότητα. Τόνισε την έγκαιρη αναγνώριση τόσο των αδυναμιών όσο και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, που επέτρεψε στον Όμιλο να χαράξει μια σταθερή και διορατική στρατηγική.

Ν. Ευθυμιάδης: «Όρεξη για ρίσκο, καινοτομία και υπευθυνότητα»

Παρουσίασε, επίσης, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων εταιρειών με ισχυρή τοπική προστιθέμενη αξία, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα την αγροτικής παραγωγής – από το χωράφι στο ράφι. «Σήμερα είμαι υπερήφανος για τον Όμιλό μας: σύγχρονος, διεθνής και βαθιά ελληνικός, με νέους και ταλαντούχους ανθρώπους στη διοίκηση, ισχυρούς διεθνείς εταίρους, όρεξη για ρίσκο, καινοτομία και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Θ. Ευθυμιάδης: «Σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις»

Ο Θύμης Ευθυμιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου στην έμπρακτη υποστήριξη των αγροτών. «Προσφέρουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις που ενισχύουν την αγροτική παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τομέα, καλύπτοντας τους τομείς πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτοπροστασίας, θρέψης, εργαστηριακών αναλύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε διαχρονικά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστική, υπεύθυνη και βιώσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, παρουσίασε τη στρατηγική κατεύθυνση για την επόμενη δεκαετία, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή διεύρυνση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ως βασικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Ομίλου.

Β. Ευθυμιάδης: «Συνεργασίες με διεθνείς οίκους»

Ο Βάσος Ευθυμιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, παρουσίασε τη στρατηγική του Ομίλου για στοχευμένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται τόσο στην επερχόμενη διατροφική κρίση όσο και στην ανάγκη περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. «Η Κ&Ν Ευθυμιάδης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες φυτοπροστασίας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν συνεργασίες με διεθνείς οίκους που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και στοχεύουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση του κλάδου για τις επόμενες δεκαετίες», υπογράμμισε. Τόνισε, ακόμη, ότι η αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για τον αγροτικό τομέα – μια πρόκληση στην οποία ο Όμιλος συμβάλλει ενεργά, «βάζοντας το δικό του λιθαράκι» στη μετάβαση προς μία πιο βιώσιμη γεωργία.

«90 χρόνια με το βλέμμα στα 100»

Η ιστορική αυτή επέτειος, με το εορταστικό μήνυμα «90 χρόνια με το βλέμμα στα 100», αποτέλεσε μία ξεχωριστή ευκαιρία να αναδειχθεί η πορεία του Ομίλου από το 1935 έως σήμερα, μια διαδρομή συνεχούς προσφοράς στην ελληνική αγροτική ανάπτυξη καθώς και η καθοριστική συμβολή του Ομίλου στην προώθηση σύγχρονων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, που ενισχύουν, αναβαθμίζουν και θωρακίζουν την παραγωγή, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση άνοιξε με έναν ξεχωριστό τρόπο, το Candlelight Concert. Υπό το απαλό φως χιλιάδων κεριών, το Storm String Quartet ταξίδεψε το κοινό μέσα από μία μουσική διαδρομή στον χρόνο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστή, εορταστική και βαθιά ανθρώπινη – μία ατμόσφαιρα που αντανακλούσε ιδανικά τη διαχρονική κουλτούρα του Ομίλου Εfthymiadis Agrotechnologies.

Ειδική επετειακή έκδοση

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 90 ετών λειτουργίας, ο Όμιλος παρουσίασε πρόσφατα και την ειδική έκδοση “Μπαμπά, πως θα μοιάζει ο κόσμος μας σε 10 χρόνια;”, η οποία αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα διαμορφώσουν την αγροτική παραγωγή έως το 2035. Η έκδοση τονίζει τη δέσμευση του Ομίλου στην ανάπτυξη της Έξυπνης Γεωργίας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς αγροτών.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγματοποίησε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων του Alpha, Μαρία Νικόλτσιου.