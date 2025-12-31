Copa-Cogeca: Βήμα προόδου, αλλά με κενά η πρόταση της Κομισιόν για τα βιολογικά

Ως μία πρόταση που ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες ανταλλαγές απόψεων και εισάγει έναν περιορισμένο αριθμό στοχευμένων αλλαγών, χαρακτηρίζουν οι κορυφαίες αγροτικές οργανώσεις της ΕΕ, Copa-Cogeca, την πρόσφατη δημοσίευση της πρότασης της Κομισιόν για την τροποποίηση επιλεγμένων διατάξεων του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τα βιολογικά. Αν και αντιμετωπίζονται σαφώς προσδιορισμένες πρακτικές προκλήσεις για τους βιοκαλλιεργητές και τους συνεταιρισμούς, υπάρχουν πολλές συστάσεις των αγροτικών οργανώσεων που δεν έχουν απαντηθεί στο επίπεδο της βασικής νομοθετικής πράξης, ενώ και οι μελλοντικές αλλαγές στη δευτερογενή νομοθεσία παραμένουν ασαφείς, υπογραμμίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών.

Πρόκειται για μία πρόταση, η οποία εστιάζει στη ρυθμιστική αποσαφήνιση, σε αλλαγές προσαρμοσμένες στις μελλοντικές ανάγκες και στη βελτίωση της λειτουργικότητας, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του βιολογικού συστήματος, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Copa-Cogeca, αφήνει, όμως, κενά ως προς ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, που εξακολουθούν να απασχολούν τον τομέα.

«Το άνοιγμα της βασικής πράξης θα έπρεπε να είναι περιορισμένο ως προς το εύρος του, ώστε να επιτρέψει μια ταχεία νομοθετική διαδικασία», αναγνωρίζουν, εκφράζοντας όμως τη λύπη τους για την ευκαιρία που δεν αξιοποιήθηκε σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση πιο κρίσιμων ζητημάτων που θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω τροποποιήσεων στη βασική πράξη. «Για παράδειγμα, η Επιτροπή έχασε την ευκαιρία να συμπεριλάβει πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τα βιολογικά κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, προχωρώντας προς μεγαλύτερη εναρμόνιση των βραδέως αναπτυσσόμενων φυλών· ή να επιλύσει το υφιστάμενο ζήτημα ερμηνείας που περιορίζει τη μερική κάλυψη των υπαίθριων χώρων για τους χοίρους, κατά παράβαση των συστάσεων για την υγεία και την ευζωία των ζώων», υπογραμμίζουν.

Αυτός ο στοχευμένος χαρακτήρας στη βασική πράξη δεν θα πρέπει να εμποδίζει αναγκαίες αλλαγές σε άλλους τομείς της βιολογικής εκτροφής ζώων, ιδίως στους χοίρους και τα μηρυκαστικά, καθώς και στη φυτική παραγωγή, σημειώνουν οι αγρότες της ΕΕ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ουσιωδών, ισορροπημένων βελτιώσεων σε όλα τα συστήματα βιολογικής παραγωγής, δεδομένου του αλληλοεξαρτώμενου χαρακτήρα μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής.