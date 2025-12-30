Έρευνα της Swiss Re: Οι οικονομικές ζημιές από φυσικές καταστροφές μειώθηκαν σχεδόν κατά 1/3 το 2025

Σχεδόν κατά 1/3, στα 220 δισ. δολάρια, μειώθηκαν το 2025 σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της Swiss Re (μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αντασφάλισης στον κόσμο, με έδρα την Ελβετία) οι οικονομικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και τις καταιγίδες στις ΗΠΑ.

Το ποσό για τις ασφαλιστικές ανήλθε σε 107 δισ. δολάρια, μειωμένο κατά 24,1%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική αντασφαλιστική εταιρεία. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην περίοδο των κυκλώνων στον Βόρειο Ατλαντικό, που ήταν λιγότερο έντονη σε σχέση με το 2024 με τους κυκλώνες Ντέμπι, Χέλεν και Μίλτον.

Το 2025, η καταιγίδα που προκάλεσε τις υψηλότερες ζημιές ήταν η Μελίσσα, η οποία κατέστρεψε την Τζαμάικα και έπληξε την Αϊτή και την Κούβα, με τις ασφαλισμένες ζημίες να εκτιμώνται «έως τα 2,5 δισ. δολάρια», σύμφωνα με την ελβετική αντασφαλιστική. Με ριπές ανέμων που έφθασαν τα 298 χιλιόμετρα την ώρα, ο κυκλώνας αυτός κατηγορίας 5 προκάλεσε σημαντικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στην περίοδο κυκλώνων και τυφώνων του 2025 καταγράφηκαν 13 καταιγίδες, με 3 κυκλώνες κατηγορίας 5 (Έριν, Ουμπέρτο και Μελίσσα), αλλά «για πρώτη φορά σε 10 χρόνια» κανένας δεν έφθασε στις ΗΠΑ, γεγονός που εξηγεί για το ποιον λόγο το κόστος ήταν σημαντικά μικρότερο.

Η ελβετική ασφαλιστική διευκρινίζει ωστόσο ότι, αν και τα κόστη ήταν μικρότερα, το 2025 ήταν η έκτη συνεχής χρονιά κατά την οποία οι ζημιές που καλύπτονται από τις ασφαλιστικές για τις φυσικές καταστροφές ξεπερνούν το όριο των 100 δισ. δολαρίων, μεταξύ άλλων λόγω των καταιγίδων που παραμένουν σε «ανοδική πορεία».

Το 2025, το κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες από τις καταιγίδες, που μπορεί να συνοδεύονται από σφοδρές ριπές ανέμων, χαλάζι, ανεμοστρόβιλους ή πλημμύρες, έφθασε τα 50 δισ. δολάρια, καθιστώντας το έτος αυτό τη χρονιά με το τρίτο υψηλότερο κόστος για καταιγίδες μετά το 2023 και το 2024.

Η Swiss Re σημειώνει ότι οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 83% των ζημιών που καλύπτονται από τις ασφαλιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, με 89 δισ. δολάρια ασφαλισμένων ζημιών, εκ των οποίων 40 δισ. δολάρια για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

«Η Νοτιοανατολική Ασία αντιμετώπισε σοβαρά φαινόμενα πλημμύρας ποταμών και ξαφνικών πλημμυρών τον Νοέμβριο, ιδιαίτερα στο Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία. Ένας σύνθετος συνδυασμός καιρικών συστημάτων, με την αλληλεπίδραση πολλαπλών κυκλωνικών συστημάτων και μια ενισχυμένη περίοδο μουσώνων υπό τις συνθήκες La Niña, δημιούργησε έναν καταστροφικό συνδυασμό βροχοπτώσεων, κατολισθήσεων και ξαφνικών πλημμυρών, με αποτέλεσμα εκτεταμένες καταστροφές», αναφέρει η Swiss Re.

Η προσαρμογή και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σώζουν ζωές

Επιπλέον, σύμφωνα με την Swiss Re, τον Ιούλιο, φέτος, ένας σεισμός μεγέθους 8,8 σημειώθηκε στην ανατολική ακτή της Ρωσίας, κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα, καταγράφοντάς τον ως τον έκτο μεγαλύτερο σεισμό από το 1900. Ο σεισμός προκάλεσε τσουνάμι που έφτασε μέχρι τη Χαβάη και τις παράκτιες περιοχές των ΗΠΑ.

Η αντιμετώπιση του σεισμού και του τσουνάμι αξιολογείται ως επιτυχής χάρη στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, που επέτρεψαν την έγκαιρη εκκένωση και τις ειδοποιήσεις για τον πληθυσμό σε κίνδυνο. Το Pacific Tsunami Warning System (PTWS) προσέφερε συντονισμένη και αποτελεσματική προειδοποίηση, σώζοντας αμέτρητες ζωές. Η περιορισμένη καταστροφή στις ρωσικές παράκτιες κοινότητες οφείλεται σε σημαντικές αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό, εμπνευσμένες από προηγούμενες εμπειρίες.