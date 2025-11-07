Μαζί για μια νέα εποχή στη γεωργία – Μεταφέροντας το όραμα της DE SANGOSSE στην Ελλάδα

Η πρόσφατη παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου 2025-2030 από τον Nicolas Fillon, CEO του DE SANGOSSE GROUP, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της γεωργίας. Δεν πρόκειται απλώς για μια επιχειρηματική στρατηγική, αλλά για ένα όραμα που συνδέει την καινοτομία με τη βιωσιμότητα, την επιστήμη με τη γεωργία και την πρόοδο και, παράλληλα, σεβασμό στο περιβάλλον.

Ο όμιλος έθεσε έναν τολμηρό στόχο: Να διπλασιάσει έως το 2030 τον τζίρο των βιολύσεων παγκοσμίως. Είναι μια φιλόδοξη δέσμευση, που υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη γεωργία δεν αντιτίθεται στην απόδοση, αλλά την ενισχύει, μέσα από την τεχνογνωσία, την υπευθυνότητα και την πίστη των εμπλεκόμενων φορέων σε αυτήν.

Για να στηρίξει αυτό το όραμα, ο όμιλος προχωρά σε επενδύσεις, ύψους 42 εκατ. ευρώ, στη Γαλλία, εκ των οποίων τα 12 εκατ. θα επενδυθούν στη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης στη Γαλλία. Το κέντρο αυτό θα ενισχύσει τη δυναμική καινοτομίας του ομίλου, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων λύσεων, που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αγροοικολογική μετάβαση.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η κατασκευή δύο νέων εργοστασίων, στο Pont-du-Casse και στην Carbonne, που δείχνουν ξεκάθαρα το όραμα του DE SANGOSSE GROUP να επενδύει στους ανθρώπους και στις τοπικές κοινότητες, υποστηρίζοντας τη γεωργική παραγωγή με βιώσιμο τρόπο. Αυτή η νέα εποχή συνοδεύεται και από τη γέννηση μιας νέας ενιαίας εταιρικής ταυτότητας, του DE SANGOSSE GROUP, που ενοποιεί πλέον 18 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο κάτω από ένα κοινό όνομα και όραμα. Η νέα αυτή ταυτότητα αποτυπώνει με σαφήνεια τη φιλοσοφία του ομίλου: Να προσφέρει λύσεις για μια γεωργία πιο πράσινη, πιο αποδοτική και πιο υπεύθυνη.

Για εμάς στην DE SANGOSSE, που ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στην Ελλάδα στις αρχές του 2025, όλα αυτά αποτελούν πηγή έμπνευσης και ενθουσιασμού. Η ελληνική γεωργία διαθέτει μοναδικά φυσικά πλεονεκτήματα και φορείς με πάθος και εξαιρετικές γνώσεις. Πιστεύουμε βαθιά ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μεσόγειο στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και στη μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο παραγωγής, που σέβεται το περιβάλλον, χωρίς να θυσιάζει την απόδοση των καλλιεργειών.

Εμπνευσμένοι από το παγκόσμιο όραμα του ομίλου, επιδιώκουμε να φέρουμε αυτήν τη δυναμική και στη χώρα μας. Να χτίσουμε συνεργασίες, να καλλιεργήσουμε εμπιστοσύνη και να συμβάλουμε με τεχνογνωσία, έρευνα και πάθος στη διαμόρφωση της γεωργίας του αύριο.

Η νέα στρατηγική του ομίλου μάς δείχνει τον δρόμο: Η αγροοικολογική μετάβαση δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά ένα συλλογικό έργο που απαιτεί συνέπεια, όραμα και συνεργασία. Και η DE SANGOSSE είναι εδώ, για να μεταφέρει αυτό το πνεύμα στην ελληνική πραγματικότητα, συνδέοντας τη διεθνή εμπειρία με την τοπική γνώση.

Η νέα εποχή της DE SANGOSSE μόλις ξεκίνησε. Και η Ελλάδα, με τον δικό της δυναμισμό και τις δικές της δυνατότητες, έχει όλα τα εφόδια για να αποτελέσει ζωντανό παράδειγμα του τι σημαίνει γεωργία με όραμα, εμπιστοσύνη και σεβασμό στο περιβάλλον.

του Χρήστου Σπηλιόπουλου, President & CEO της DE SANGOSSE by DSG στην Ελλάδα