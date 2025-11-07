P J Condellis: Νέος διευθυντής πωλήσεων επαγγελματικών οχημάτων IVECO ο Γιάννης Μπράβης

Η εταιρεία P J Condellis S.A. ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον κο Γιάννη Μπράβη ως Διευθυντή Πωλήσεων Επαγγελματικών Οχημάτων IVECO στην Ελλάδα. Με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο κ. Μπράβης θα ηγηθεί της στρατηγικής πωλήσεων, ανάπτυξης συνεργασιών και εμπορικής διεύρυνσης των επαγγελματικών οχημάτων IVECO στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο κος Μπράβης διαθέτει εκτενή εμπειρία και η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικές θέσεις στον κλάδο όπου ανέπτυξε και υλοποίησε επιτυχημένες εμπορικές στρατηγικές. Η ένταξή του στην P J Condellis σηματοδοτεί μια νέα φάση ενίσχυσης της παρουσίας της IVECO στην ελληνική αγορά, με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη. Στους άμεσους στόχους του θα είναι να διευρύνει περαιτέρω το δίκτυο συνεργατών και να ενδυναμώσει τη θέση της IVECO ως προτιμώμενη επιλογή για τα επαγγελματικά οχήματα στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα συνεργάζεται στενά με το τμήμα Αfter Sales της εταιρείας ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Η P J Condellis καλωσορίζει τον Γιάννη Μπράβη και του εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα του θέση.