Δάσος Δαδιάς: Τοποθέτηση πομπών σε μαυρόγυπες

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2025 – Με την επιτυχή τοποθέτηση πομπού σε τέσσερις Μαυρόγυπες ξεκίνησε και φέτος το πρόγραμμα παγίδευσης και τοποθέτησης πομπών σε άτομα του εμβληματικού αυτού προστατευόμενου είδους στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου, στο πλαίσιο των δράσεων παρακολούθησης του είδους που υλοποιεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ.

Οι πομποί τοποθετούνται σε άτομα Μαυρόγυπα (Aegypius monachus), ώστε να παρακολουθούνται οι μετακινήσεις τους και να συλλέγονται πολύτιμα δεδομένα για τη διαχείριση και την προστασία τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των πομπών βοηθούν στον εντοπισμό περιστατικών χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων ή άλλων συμβάντων που μπορεί να προκαλέσουν θνησιμότητα. Επιπλέον, αξιοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης του χώρου από τα πουλιά και τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων.

Μετά την πυρκαγιά του 2023 στη Δαδιά, οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την καταγραφή αλλαγών στη συμπεριφορά και στις μετακινήσεις του πληθυσμού, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Η παγίδευση πραγματοποιείται το φθινόπωρο, ώστε να αποφεύγεται η όχληση κατά την αναπαραγωγική περίοδο που διαρκεί από τον Ιανουάριο έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία παγίδευσης είναι ιδιαίτερα απαιτητική και γίνεται από εξειδικευμένες ομάδες πεδίου, που διαθέτουν άδεια, με τη χρήση ειδικών παγίδων. Μετά την ασφαλή σύλληψη, οι επιστήμονες εξετάζουν το πουλί, τοποθετούν τον πομπό (σύγχρονης τεχνολογίας GPS–GSM, με ηλιακή φόρτιση), και το απελευθερώνουν στο φυσικό του περιβάλλον.

Ήδη την τελευταία δεκαετία έχουν τοποθετηθεί πομποί σε περισσότερα από εξήντα 60 πουλιά. Από τη φετινή χρονιά και έως και το 2029, θα τοποθετηθούν συνολικά 24 ακόμη πομποί, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE23-NAT-BG LIFE Rhodope Vulture. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην αποκατάσταση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα στη διασυνοριακή περιοχή της Ροδόπης. Υλοποιείται από την Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Ορεστιάδας και Σταυρούπολης, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστώ, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, Vulture Conservation Foundation (VCF), Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), Rewilding Rhodope Foundation, το ΥΠΕΝ και τον ΟΦΥΠΕΚΑ.