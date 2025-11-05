Στο τιμόνι της ΚΕΟΣΟΕ παραμένει ο Χρίστος Μάρκου

«Σε κλίμα ενότητας, συνεταιριστικής αλληλεγγύης και προοπτικής», διεξήχθησαν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 οι εργασίες της 65ης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΟΣΟΕ με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Οργάνωσης των Ελλήνων αμπελουργών και των οινοποιητικών συνεταιρισμών της χώρας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, ψήφισαν αντιπρόσωποι 20 Οργανώσεων (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Συνεταιρισμών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις) από όλη τη χώρα).

Ο απερχόμενος πρόεδρος Χρίστος Μάρκου επανεξελέγη με ποσοστό που πλησιάζει το όριο της παμψηφίας (17 ψήφοι στους 20 ψηφίσαντες).

Τη νέα Διοίκηση, που συγκροτήθηκε σε σώμα, αμέσως μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την δικαστική αντιπρόσωπο που παρευρέθη, αποτελούν:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΚΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΟΣ (ΑΣ ΣΠΑΤΩΝ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (ΑΣΕΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)

ΤΑΜΙΑΣ: ΛΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ)

ΜΕΛΗ: ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΕΣ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ)

ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ)

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΑΑΣ ΠΑΤΡΑΣ)

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ΑΣ ΠΑΡΟΥ)

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)

Προτεραιότητα και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟΣΟΕ, αποτελεί η χρηματοδότηση και η σύνταξη της μελέτης του Στρατηγικού σχεδιασμού για την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμπελουργίας με βάση τα συμπεράσματα του συνεδρίου των Ιωαννίνων, ενώ παράλληλα θα ενταθούν οι πρωτοβουλίες για την αναχαίτηση της συρρίκνωσης του ελληνικού αμπελώνα μέσω της αύξησης του αμπελουργικού εισοδήματος και την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών εξ’ αιτίας της κλιματικής κρίσης, καθώς και οι πρωτοβουλίες για την επικράτηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην πρωτογενή παραγωγή, την μεταποίηση και την αγορά, η ανυπαρξία του οποίου, πλήττει κυρίως τα Συνεταιριστικά Οινοποιεία.