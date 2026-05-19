Σε φάση αναδιάρθρωσης η παγκόσμια αγορά οίνου το 2025 – Μειωμένη κατανάλωση, πιέσεις στο εμπόριο και συρρίκνωση αμπελώνων

Σε τροχιά αναδιάρθρωσης και έντονων προκλήσεων εισέρχεται η παγκόσμια αγορά οίνου το 2025, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Αμπέλου και Οίνου (O.I.V.), την οποία παρουσιάζει η ΚΕΟΣΟΕ.

Η συνεχιζόμενη μείωση των αμπελουργικών εκτάσεων, η υποχώρηση της κατανάλωσης στις μεγάλες αγορές και οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τον οινικό κλάδο.

Παράλληλα, η κλιματική μεταβλητότητα, οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και οι εμπορικές εντάσεις επηρεάζουν καθοριστικά την παραγωγή και τις εξαγωγές, την ώρα που ορισμένες αγορές και εναλλακτικές μορφές συσκευασίας εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Παρατίθεται η περίληψη της πρόσφατης Έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Αμπέλου και Οίνου (O.I.V) σχετικά με την επισκόπηση του παγκόσμιου τομέα του οίνου το 2025, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων στην έκταση των αμπελώνων, την παραγωγή, την κατανάλωση και το διεθνές εμπόριο:

Παγκόσμια Μείωση της Έκτασης των Αμπελώνων

Η παγκόσμια αμπελουργική έκταση μειώθηκε κατά 0,8% το 2025, φτάνοντας τα 7,0 εκατομμύρια εκτάρια, σημειώνοντας το έκτο συνεχές έτος συρρίκνωσης.

Μεγάλες μειώσεις σημειώθηκαν στη Γαλλία (-4,4%) και στην Ισπανία (-1,3%), λόγω της εκρίζωσης αμπελώνων, επηρεάζοντας όλους τους τύπους σταφυλιών και ιδιαίτερα τα οινοποιήσιμα σταφύλια.

Τάσεις στις Κυριότερες Αμπελουργικές Χώρες

Η έκταση των αμπελώνων της ΕΕ μειώθηκε κατά 1,6% στα 3,2 εκατομμύρια εκτάρια, με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να καταγράφουν αξιοσημείωτες μειώσεις.

Η έκταση των αμπελώνων της Ρωσίας παρέμεινε σταθερή στα 110 kha (χιλιάδες εκτάρια), ενώ της Κίνας σταθεροποιήθηκε στα 733 kha μετά από μια περίοδο επέκτασης, και της Ινδίας αυξήθηκε κατά 4,6% στα 197 kha.

Διακυμάνσεις στην Παγκόσμια Παραγωγή Οίνου

Η συνολική παραγωγή οίνου ανήλθε σε 227 εκατομμύρια εκατόλιτρα, σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με το 2024, αλλά παρέμεινε κατά 9,4% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Η κλιματική μεταβλητότητα και οι προσεκτικές στρατηγικές παραγωγής οδήγησαν σε άνισες αποδόσεις ανά περιοχή, με ορισμένες χώρες όπως η Ιταλία να προσεγγίζουν τους πρόσφατους μέσους όρους τους.

Παραγωγή των Κυριότερων Οινοπαραγωγών Χωρών

Η παραγωγή της ΕΕ μειώθηκε κατά 1,3% στα 136 mhl (εκατομμύρια εκατόλιτρα), με την Ιταλία να παράγει 44,4 mhl και τη Γαλλία 36,1 mhl, καθώς και οι δύο επηρεάστηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η Ρωσία και η Γεωργία κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις, με τη Ρωσία να σημειώνει άνοδο 11,5% και τη Γεωργία να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών με 2,6 mhl.

Ανάκαμψη της Παραγωγής στο Νότιο Ημισφαίριο

Η συνολική παραγωγή στο Νότιο Ημισφαίριο αυξήθηκε κατά 7,7% στα 49 mhl, με την Αυστραλία στα 11,3 mhl (+8,8%) και τη Νέα Ζηλανδία στα 3,7 mhl (+31,5%).

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί της Νότιας Αμερικής, η Αργεντινή και η Χιλή, υπέστησαν μειώσεις, ενώ η παραγωγή της Βραζιλίας εκτινάχθηκε κατά 80,6% στα 2,8 mhl.

Μείωση της Παγκόσμιας Κατανάλωσης Οίνου

Η παγκόσμια κατανάλωση οίνου μειώθηκε κατά 2,7% στα 208 mhl, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ξεκίνησε το 2018, επηρεασμένη από τις οικονομικές πιέσεις και τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες.

Μεγάλες αγορές όπως η Κίνα, η Γαλλία και οι ΗΠΑ συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή τη μείωση, αν και ορισμένες αγορές όπως η Πορτογαλία και η Ρουμανία επέδειξαν ανθεκτικότητα.

Πρότυπα Κατανάλωσης στις Κυριότερες Αγορές Οίνου

Η κατανάλωση στην ΕΕ υποχώρησε κατά 3,1% στα 100,6 mhl, με τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία να καταγράφουν μειώσεις.

Η Πορτογαλία και η Ρουμανία σημείωσαν αυξήσεις, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία παρουσίασαν μειώσεις ευθυγραμμισμένες με τις γενικότερες τάσεις κατανάλωσης.

Παγκόσμιες Τάσεις Κατανάλωσης Οίνου

Το 2025, οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά οίνου, αλλά αναμένεται να καταγράψουν μείωση 4,3% στα 31,9 mhl, λόγω δημογραφικών, συμπεριφορικών και οικονομικών παραγόντων, όπως η χαμηλότερη πρόσληψη αλκοόλ από τους νεότερους καταναλωτές και η ευαισθησία στις τιμές.

Η κατανάλωση του Καναδά μειώθηκε επίσης κατά 3,0% στα 2,8 mhl, συνεχίζοντας τις πρόσφατες πτωτικές τάσεις.

Επιδόσεις των Περιφερειακών Αγορών

Η κατανάλωση οίνου στην Κίνα μειώθηκε κατά 13,0% στα 4,8 mhl, αντανακλώντας δομικές αλλαγές στη ζήτηση και ευαισθησία στο εισόδημα, καθώς η αγορά μετατοπίζεται από τη ζήτηση που βασίζεται στα δώρα προς μια ζήτηση που καθοδηγείται από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Η αγορά της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε κατά 6,8% στα 3,3 mhl, συμβαδίζοντας με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Στη Νότια Αμερική, η κατανάλωση της Αργεντινής μειώθηκε για πέμπτο συνεχές έτος στα 7,5 mhl (-2,6%), ενώ η κατανάλωση της Βραζιλίας εκτινάχθηκε κατά 41,9% στα 4,4 mhl, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Η κατανάλωση της Νότιας Αφρικής συρρικνώθηκε κατά 7,7% στα 4,0 mhl, μετά τα κορυφαία επίπεδα που κατέγραψε κατά την περίοδο 2022–2024.

Στην Ωκεανία, η Αυστραλία σημείωσε μικρή μείωση κατά 2,2% στα 5,3 mhl.

Δυναμική του Διεθνούς Εμπορίου Οίνου

Οι παγκόσμιες εξαγωγές οίνου μειώθηκαν κατά 4,7% σε όγκο στα 94,8 mhl, με τους περισσότερους από τους κορυφαίους εξαγωγείς να καταγράφουν χαμηλότερες αποστολές· η Πορτογαλία και η Νέα Ζηλανδία αποτέλεσαν εξαιρέσεις.

Οι αξίες των εξαγωγών μειώθηκαν κατά 6,7% στα 33,8 δισεκατομμύρια EUR, με τις τιμές να σημειώνουν μικρή μόνο πτώση (-2,1%) στα 3,56 EUR/l, παραμένοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το εμπόριο επηρεάστηκε από τις δασμολογικές αβεβαιότητες, την εξασθένηση της ζήτησης και την περιορισμένη παραγωγή, οδηγώντας σε μια ευρεία μείωση σε όλες τις κατηγορίες.

Εμπόριο Οίνου ανά Τύπο Προϊόντος

Ο όγκος του αφρώδους οίνου μειώθηκε κατά 2,7%, αλλά η αξία του υποχώρησε πιο απότομα (-6,1%), με μια μικρή αύξηση στο μερίδιο των εξαγωγών.

Οι συσκευασίες Bag-in-Box (BiB) και χύμα (bulk) οίνου παρουσίασαν μειώσεις σε όγκο και αξία, αν και η μέση τιμή του χύμα οίνου παρέμεινε σταθερή.

Οι εναλλακτικές μορφές συσκευασίας, όπως το αφρώδες κρασί και το BiB, έδειξαν ανθεκτικότητα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο κρασί.

Επιδόσεις των Κυριότερων Εξαγωγέων

Οι εξαγωγές της Ιταλίας μειώθηκαν στα 21,0 mhl (-2,0%) και στα 7,8 δισεκατομμύρια EUR (-3,4%), κυρίως λόγω του εμφιαλωμένου οίνου, με τη Γερμανία και τις ΗΠΑ να καταγράφουν επίσης σημαντικές μειώσεις.

Η Γαλλία παρέμεινε ο κορυφαίος εξαγωγέας σε αξία, παρά τη μείωση κατά 3,7% σε όγκο και 3,7% σε αξία.

Οι εξαγωγές της Χιλής μειώθηκαν στα 7,1 mhl (-9,0%) και στα 1,4 δισεκατομμύρια EUR (-8,0%), με το χύμα κρασί να επηρεάζεται περισσότερο.

Οι εξαγωγές της Αυστραλίας υποχώρησαν στα 6,1 mhl (-5,6%) και στα 1,3 δισεκατομμύρια EUR (-15,4%), με κύρια αγορά της να παραμένει η Κίνα.

Οι εξαγωγές της Νέας Ζηλανδίας αυξήθηκαν σε όγκο (+17,7%) αλλά παρέμειναν σταθερές σε αξία, με κινητήριο δύναμη το εμφιαλωμένο κρασί.

Κυριότερες Αγορές Εισαγωγής και Τάσεις

Η παγκόσμια ζήτηση εισαγωγών εξασθένησε, με τις εισαγωγές της Γερμανίας να διαμορφώνονται στα 12,9 mhl (-0,6%) και των ΗΠΑ στα 12,3 mhl (-2,0%), και στις δύο περιπτώσεις με μειούμενες αξίες.

Οι ΗΠΑ παρέμειναν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σε αξία, παρά τη μείωση της αξίας εισαγωγών κατά 11,6%.

Οι εισαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκαν κατά 6,0% στα 11,9 mhl, επηρεασμένες από τις νέες μεταρρυθμίσεις στους δασμούς.

Οι εισαγωγές της Γαλλίας μειώθηκαν ελαφρώς, με το χύμα κρασί να σημειώνει πτώση 6,7%, ενώ μείωση παρουσίασαν και οι εισαγωγές της Ισπανίας.

Οι εισαγωγές του Καναδά σημείωσαν απότομη πτώση κατά 19,6% σε όγκο, κυρίως λόγω των μειωμένων εισαγωγών χύμα οίνου.

Οι εισαγωγές της Κίνας μειώθηκαν κατά 26,7% στα 2,1 mhl, με στροφή πίσω στα αυστραλιανά κρασιά μετά την κατάργηση των δασμών.

Εμπορικά Εμπόδια και Προκλήσεις της Αγοράς

Οι εμπορικές εντάσεις, οι δασμοί και οι οικονομικές αβεβαιότητες επηρέασαν σημαντικά τόσο τις εξαγωγές όσο και τις εισαγωγές.

Οι εντάσεις που σχετίζονται με τους δασμούς επηρέασαν ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οδηγώντας σε απότομες μειώσεις στις εμπορικές ροές.

Οι αλλαγές πολιτικής, όπως η μεταρρύθμιση των δασμών βάσει της περιεκτικότητας σε αλκοόλ (ABV) στο Ηνωμένο Βασίλειο, επηρέασαν τα πρότυπα εισαγωγών και τις τιμές.

Γενική Προοπτική της Αγοράς

Η παγκόσμια αγορά οίνου είναι αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον εξασθένησης της ζήτησης, με φθίνουσα κατανάλωση σε βασικές περιοχές.

Παρά τις μειώσεις στον όγκο, οι τιμές εξαγωγής παραμένουν υψηλές, γεγονός που υποδηλώνει διατήρηση της αξίας αλλά και αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις.

Η ανθεκτικότητα της αγοράς ποικίλλει ανά κατηγορία και περιοχή, με τις εναλλακτικές μορφές συσκευασίας να παρουσιάζουν σχετική δυναμική.

Πηγή: keosoe.gr