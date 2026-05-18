Μέτωπο κατά των χαμηλών τιμών στο σιτάρι

Παραγωγοί των παρακαρλίων χωριών σε πρόσφατη συνάντησή τους στο Αχίλλειο συζήτησαν για την παραγωγή των σιτηρών και, εν όψει της αλωνιστικής περιόδου, για τις τιμές των σιτηρών.

Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία των Αγροτικών Συλλόγων Νίκης, Αχιλλείου, Μελίας και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίας και συντονιστή τον παραγωγό από την Νίκη Τ. Τσικόπουλο.

Η αναμονή μιας καλής σοδειάς είναι το θετικό, αλλά οι διαφαινόμενες χαμηλές τιμές (23 λεπτά για το σκληρό σιτάρι π.χ ) που “προσφέρουν” οι έμποροι δεν καλύπτουν, για μία ακόμη φορά, ούτε τα καλλιεργητικά έξοδα.

Οι Σύλλογοι με ανακοίνωση τους καλούν όλους τους παραγωγούς σε ένα ενιαίο μπλόκο των χαμηλών τιμών και προτείνουν να μην πουλήσουν σε αυτές τις τιμές . Καλούν επίσης όλους τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς -Συλλόγους και το Συντονιστικό των μπλόκων να ενωθούν και όλοι μαζί να βροντοφωνάξουν: Δεν πουλάμε κάτω από τις τιμές κόστους. Δεν αυτοκτονούμε». Υπενθυμίζουν ότι στο σκληρό σιτάρι το συνολικό κόστος παραγωγής (καλλιεργητικά έξοδα + αμοιβή γης + αμοιβή εξοπλισμού + αμοιβή εργασίας) ανέρχεται στα σαράντα (40) λεπτά.

Κατηγορούν «την κυβέρνηση και όλο το πολιτικό σύστημα για αδιαφορία (εξαντλώντας το ενδιαφέρον τους σε διαλόγους-μονολόγους επικοινωνιακού χαρακτήρα) και για έλλειψη σχεδίου και οράματος με μόνη ικανότητα την κακοδιαχείριση και την κατασπατάληση των πόρων.