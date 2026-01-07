ΥΠΑΑΤ: Ολοκληρώθηκε η ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη των αγροτών (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Στη συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιείται στα γραφεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκίνησε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζοντας πίνακα με τις πληρωμές.

«Το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό όμως όλοι να ξέρουν μερικά στοιχεία που συνδέονται με το νέο σύστημα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Aναφέρθηκε στην καθυστέρηση πληρωμών για έναν μήνα. «Αν είχαμε πληρώσει χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα ή μερική αναστολή για τους αγρότες», είπε και προσέθεσε: «Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις».

«Οι πραγματικοί παραγωγοί τα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Μεγάλη ευκαιρία η πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία, και σημείωσε πως 7 από τα αιτήματα των αγροτών είναι εκτός δημοσιονομικού ορίου και πλαισίου της ΕΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε μεγάλη ευκαιρία την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή για έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Στον επίλογο της τοποθέτησής του στη συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -και αφού νωρίτερα είχε παρουσιάσει τι έκανε το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση στο αγροτικό ζήτημα- ο αντιπρόεδρός της Κωστής Χατζηδάκης έστειλε σειρά μηνυμάτων προς τον αγροτικό κόσμο και τους αγροτοσυνδικαλιστές.

Όπως αναλυτικά σημείωσε, «εμείς παρουσιάζουμε συγκεκριμένα τις λύσεις, τις συγκεκριμένες απαντήσεις της κυβέρνησης στα ζητήματα για τα οποία μίλησα, ξεκαθαρίζοντας ότι από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο, όπως θα εξηγήσει ο κ. Πετραλιάς στη συνέχεια, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά (και γιατί) τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου. Κι αυτό ισχύει για όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όμως, τόνισε ακολούθως, «οι πόρτες πάντως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντοτε ανοικτές για τους αγρότες μας, για τους αγροτοσυνδικαλιστές, για να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ, ζητήματα διοικητικής φύσεως.

Πάντοτε συζητάμε κι ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κι ακόμη πιο πολύ μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση και την ίδια στιγμή αυτοί που προβαίνουν σε αυτού του είδους τις διαμαρτυρίες να αρνούνται το διάλογο με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος ακόμη περισσότερο μετά την παρουσίαση των σημερινών πρωτοβουλιών ότι θα επικρατήσει πνεύμα κοινής λογικής», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.