Δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς από τις Πυρκαγιές του Καλοκαιριού 2025, για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ΥΠΑΑΤ σε σχετική του ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου: «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛ.Γ.Α. ήδη κατέβαλαν τέλη εκτίμησης, με ευθύνη του Οργανισμού θα τους επιστραφούν άμεσα.

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. και οι υπάλληλοι του Οργανισμού καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες να ολοκληρωθεί άμεσα η εκτίμηση των απολεσθέντων ζώων και ο ενταφιασμός τους για λόγους δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. στις πληγείσες περιοχές μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2025,θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των πορισμάτων ζημιών ζωικού κεφαλαίου και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2025θα έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους κτηνοτρόφους, από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Οργανισμού.

Ως προς το εκτιμητικό έργο των ζημιών φυτικού κεφαλαίου, θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, εικόνες από το δορυφορικό σύστημα Copernicus και σε συνδυασμό με τις δηλώσεις των πληγέντων παραγωγών,οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου 2025,θα συγκροτηθεί το ψηφιακό αρχείο των δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με νομοθετική της πρωτοβουλία, θα καθορίσει τις διαδικασίες και το ύψος των προκαταβολών στους πληγέντες παραγωγούς και τα διοικητικά θέματα της εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα ενώ ο Οργανισμός θα ενισχυθεί με πρόσθετο έκτακτο ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. υποβάλλονται και καταχωρούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οργανισμού δηλώσεις των ασφαλισμένων παραγωγών, για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες αποζημιώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».