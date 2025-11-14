Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Βέροιας με τρακτέρ

Συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο της Βέροιας με τα αγροτικά τους μηχανήματα πραγματοποίησαν αγρότες από την Ημαθία σήμερα Παρασκευή (14/11), προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές που περιμένουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις αποζημιώσεις από τους εαρινούς παγετούς, το κόστος παραγωγής κ.ά.

Συγκεκριμένα, παραγωγοί από το μπλόκο του Νησελίου πραγματοποίησαν πορεία με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ στο κέντρο της πόλης.

Οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες σε δηλώσεις τους τόνισαν ότι θα ερημώσουν τα χωριά και ο νομός Ημαθίας, καθώς όπως είπαν έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα στον κλάδο τους. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης και κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες της Ημαθίας αλλά και των όμορων νομών βρίσκονται σε στάση αναμονής και εφόσον δεν καταβληθούν οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν σε πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων.