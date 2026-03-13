Κινήσεις αναπροσαρμογής της εξωστρέφειας στο εμπόριο κρέατος κάνει «ο γίγαντας» Βραζιλία

Σε φάση αναπροσαρμογής της εξαγωγικής της πολιτικής στον τομέα του κρέατος βρίσκεται η Βραζιλία, επιδιώκοντας αφενός μεγαλύτερη σταθερότητα στις αποστολές βοδινού προς την Κίνα και αφετέρου ουσιαστική διεύρυνση της παρουσίας του κοτόπουλου στην ινδική αγορά. Πρόκειται για κινήσεις που αντανακλούν τη σημασία που αποδίδει η χώρα στη διατήρηση και ενίσχυση των βασικών αγορών της στην Ασία.

Στο μέτωπο της Κίνας, η βραζιλιάνικη κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο που θα επιτρέπει σε κάθε εταιρεία εξαγωγής βοδινού να αποστέλλει τουλάχιστον 8.000 τόνους ετησίως. Η πρόταση περιλαμβάνεται σε νομική γνωμοδότηση, την οποία αποκαλύπτει το Reuters, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ένωσης εξαγωγέων ABIEC και στοχεύει στη διασφάλιση βιώσιμων όγκων εξαγωγών, ιδίως για μικρότερες μονάδες επεξεργασίας κρέατος.

Η ανάγκη για νέο πλαίσιο προέκυψε μετά την επιβολή από το Πεκίνο πρόσθετου δασμού 55% στις εξαγωγές βοδινού, που υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια ποσοστώσεων από βασικούς προμηθευτές, όπως η Βραζιλία. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και θα παραμείνει για τρία χρόνια, επηρεάζοντας επίσης χώρες όπως η Αυστραλία και οι ΗΠΑ.

Για την τρέχουσα χρονιά, η συνολική κινεζική ποσόστωση εισαγωγών ανέρχεται σε 2,7 εκατ. τόνους, επίπεδο κοντά στο ρεκόρ των 2,87 εκατ. τόνων που εισήχθησαν το 2024. Από αυτή την ποσότητα, η Βραζιλία θα διαθέτει 1,106 εκατ. τόνους το 2026, 1,128 εκατ. το 2027 και 1,151 εκατ. το 2028. Προτείνεται επίσης η δημιουργία «τεχνικού αποθέματος» 3% επί των 1,1 εκατ. τόνων (περίπου 33.000 τόνοι), ώστε να δοθεί χώρος σε νέους εξαγωγείς που δεν δραστηριοποιήθηκαν το 2025 αλλά θα έχουν άδεια το 2026.

Το σχέδιο, μάλιστα, περιλαμβάνει ακόμη μηχανισμό ανακατανομής ποσοστώσεων, σε περίπτωση που ορισμένες εταιρείες δεν καλύψουν τις προβλεπόμενες αποστολές τους. Για το 2026, οι ατομικές ποσοστώσεις θα βασιστούν στους όγκους, που εξήγαγε κάθε εταιρεία το 2025, ενώ από την επόμενη χρονιά θα υπολογίζονται με βάση κυλιόμενο μέσο όρο δύο ετών, προωθώντας σταδιακή προσαρμογή και μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Το σχέδιο, για να εφαρμοστεί, πρέπει να εγκριθεί από το Επιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου (CAMEX).

Παράλληλα, όμως, η λατινοαμερικανική χώρα επιχειρεί να ενισχύσει τις εξαγωγές κοτόπουλου προς την Ινδία. Παρότι είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πουλερικών παγκοσμίως, το 2025 εξήγαγε μόλις 2,47 τόνους κοτόπουλου στην Ινδία, κυρίως λόγω των υψηλών δασμών, 100% στα τεμάχια κρέατος και 30% στα ολόκληρα πουλερικά. Η βραζιλιάνικη βιομηχανία χαρακτηρίζει τη μείωση των δασμών «προτεραιότητα», προτείνοντας, για το λόγο αυτό, τη δημιουργία ειδικής ποσόστωσης με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς.

Η Βραζιλία δηλώνει έτοιμη, ως αντάλλαγμα, να επιτρέψει εισαγωγές ινδικών ροδιών και μακαντάμιας, ζητώντας, αντίστροφα, άνοιγμα της αγοράς για βραζιλιάνικο κοτόπουλο, φασόλια και κάποια ακόμη προϊόντα. Όσον αφορά το χοιρινό, αν και η ινδική αγορά είναι υγειονομικά ανοικτή, ο δασμός 26% περιορίζει τη βιωσιμότητα των εξαγωγών.

Το 2025 το διμερές εμπόριο Βραζιλίας–Ινδίας ανήλθε σε 15 δισ. δολάρια, αυξημένο κατά 25,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ κοινός στόχος παραμένει να φτάσει στα 20 δισ. δολάρια έως το 2030. Οι εξελίξεις αυτές, πάντως, καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία της Ασίας για τη βραζιλιάνικη κτηνοτροφική παραγωγή και τις εξαγωγές κρέατος.