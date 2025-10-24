Διαθέσιμος δωρεάν ο πρακτικός οδηγός ελαιοκομίας

O Πρακτικός Οδηγός Ελαιοκομίας, ένα σύγχρονο, εύχρηστο και δωρεάν εργαλείο στήριξης για όλους τους ελαιοκαλλιεργητές είναι διαθέσιμος ΔΩΡΕΑΝ.

Η έκδοση του οδηγού έγινε με την ουσιαστική συμβολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», ο οποίος παρουσίασε τον οδηγό με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ο Πρακτικός Οδηγός εντάσσεται στη δράση «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας», που υλοποιήθηκε το 2024 στη Βόρεια Κυνουρία και στόχευσε στην ενίσχυση του τομέα της ελαιοκομίας μέσα από μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτική εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο.

