EIP-AGRI: Οι τέσσερις άξονες αναβάθμισης της μελισσοκομίας στην Ευρώπη

Η μελισσοκομία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις, οι οποίες εκτείνονται από την κλιματική αλλαγή μέχρι τις ασθένειες και την πτώση των πληθυσμών των επικονιαστών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια πρόσφατη διασυνοριακή επίσκεψη στη Ρουμανία, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Ομάδων της EIP-AGRI, ανέδειξε τον πλούτο γνώσης και καινοτομίας που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ μελισσοκόμων, ερευνητών και φορέων χάραξης πολιτικής. Η συνάντηση έφερε κοντά 22 συμμετέχοντες από 9 Επιχειρησιακές Ομάδες και 8 κράτη-μέλη, οι οποίοι αντάλλαξαν εμπειρίες και συζήτησαν λύσεις γύρω από τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες: Ψηφιακά εργαλεία, υγεία μελισσών, βιωσιμότητα της μελισσοκομίας και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Ψηφιακές λύσεις με επίκεντρο την κυψέλη

Οι συμμετέχοντες στάθηκαν ιδιαίτερα στη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών – από αισθητήρες που παρακολουθούν θερμοκρασία και υγρασία έως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που ανιχνεύουν την απώλεια της βασίλισσας. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε ότι υπάρχει κοινή ανάγκη για τυποποιημένα συστήματα παρακολούθησης της υγείας της κυψέλης και των αναπαραγωγικών δεικτών.

Λύσεις που παρουσιάστηκαν περιελάμβαναν πιλοτική χρήση αισθητήρων για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και εσωτερικών συνθηκών της κυψέλης, εργαλεία με μικροτσίπ για την αναγνώριση βασιλισσών, καθώς και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για ανίχνευση απώλειας βασίλισσας ή σμηνουργίας μέσω ανάλυσης ήχου.

Σε περιφερειακό επίπεδο, κρίσιμες θεωρήθηκαν οι προσιτές και απλοποιημένες λύσεις, η ενίσχυση δεξιοτήτων και οι συμπράξεις μελισσοκόμων και ερευνητών. Παρά τις δυσκολίες υιοθέτησης λόγω κόστους και τεχνικών εμποδίων, οι λύσεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα.

Υγεία μελισσών και απειλές για τους επικονιαστές

Η χρήση φυτοφαρμάκων, το παρασιτικό άκαρι βαρρόα, οι ασθένειες, τα ξενικά είδη και η κλιματική αλλαγή συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλών κινδύνων για τις μέλισσες. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες παρουσίασαν πρακτικές, όπως μη χημικούς τρόπους ελέγχου, βελτιωμένη συνεργασία με αγρότες, αλλά και την ανάγκη για περισσότερη κτηνιατρική υποστήριξη και αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές.

Βιωσιμότητα και ελκυστικότητα της μελισσοκομίας

Η μελισσοκομία πρέπει να γίνει πιο ελκυστική στους νέους, με περισσότερη εκπαίδευση, κατάρτιση και προγράμματα που θα αναδεικνύουν τη σημασία της. Η ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, η πιστοποίηση ποιότητας των προϊόντων και η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Βιοποικιλότητα και αγροτικά τοπία φιλικά στους επικονιαστές

Η εντατική γεωργία και οι μονοκαλλιέργειες έχουν περιορίσει δραματικά τους τόπους όπου ζουν και αναπαράγονται οι επικονιαστές. Οι λύσεις που προτάθηκαν περιλάμβαναν οικολογικούς διαδρόμους, φυτοφράκτες, ζώνες ανθοφορίας σε αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα, καθώς και αγροτικές επιδείξεις που ενισχύουν τη μάθηση μεταξύ των μελισσοκόμων.

Μαθήματα από τη Ρουμανία

Η επίσκεψη στη Ρουμανία, στο πλαίσιο του έργου «Bee Smart, Bee Healthy», έδωσε στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα από την πράξη. Στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου USAMV στο Κλουζ-Ναπόκα, οι μελισσοκόμοι είδαν πώς προηγμένα εργαλεία ανάλυσης συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας και της αυθεντικότητας του μελιού. Στο μελισσοκομείο του πανεπιστημίου, παρακολούθησαν τη χρήση αισθητήρων για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, ενώ στην κοινότητα Bedeciu αντάλλαξαν εμπειρίες με έναν βιολογικό μελισσοκόμο, που εφαρμόζει παραδοσιακές πρακτικές και οικολογικές μεθόδους καταπολέμησης του βαρρόα.

Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα

Κατά τη δεύτερη ημέρα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε μελλοντικές συνέργειες και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ευρωπαϊκό έργο B-GOOD, που φέρνει κοντά ερευνητές, μελισσοκόμους και τεχνολογικούς φορείς για να αναπτύξουν αυτοματοποιημένες λύσεις βιώσιμης μελισσοκομίας.

Ένα κοινό όραμα διαμορφώθηκε: Η δημιουργία ενός ανθεκτικού, βιώσιμου και κερδοφόρου συστήματος μελισσοκομίας στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες πρότειναν τη δημιουργία ευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας για τη μελισσοκομία, τη συλλογή καλών πρακτικών, την εναρμόνιση δεδομένων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μελισσοκόμων, κτηνιάτρων, ερευνητών και πολιτικών φορέων.

Συμπέρασμα

Η διασυνοριακή αυτή επίσκεψη κατέδειξε ότι η μελισσοκομία δεν είναι μόνο μια παραδοσιακή δραστηριότητα, αλλά ένας τομέας στον οποίο η καινοτομία, η επιστήμη και η συνεργασία μπορούν να δώσουν λύσεις σε κρίσιμες προκλήσεις για το περιβάλλον και τη διατροφή. Το μέλλον της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας θα κριθεί από τη δυνατότητά της να συνδυάσει την τεχνολογία με την τοπική γνώση και να αναγνωρίσει την αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι μέλισσες και οι επικονιαστές.