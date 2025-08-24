Νορβηγία: Χρηματοδότηση εκατομμυρίων για την εξέλιξη αυτόνομων γεωργικών ρομπότ

Ολοένα και μεγαλύτερο γίνεται το ενδιαφέρον νεοφυών επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της αγροτικής τεχνολογίας, λόγω των πολλών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη εργατικών χεριών, με τους επενδυτές να το θεωρούν ως ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο ανάπτυξης.

Μία από τις πιο πρόσφατες χρηματοδοτήσεις, ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα προς τη Saga Robotics, μία πρωτοπόρο νορβηγική εταιρεία τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα. Στόχος της νέας χρηματοδότησης είναι η κλιμάκωση της παραγωγής και η ταχύτερη ανάπτυξη του στόλου των αυτόνομων γεωργικών της ρομπότ, Thorvald.

Με έδρα το Όσλο, η Saga Robotics ιδρύθηκε το 2016 από τους Pal Johan From και Lars Grimstad. Η εταιρεία τελειοποίησε την πλατφόρμα Thorvald, ένα ευέλικτο και πολυμορφικό ρομπότ, που μπορεί να προσαρμοστεί για να εκτελεί μια ευρεία γκάμα εργασιών σε καλλιέργειες υψηλής αξίας.

Η πιο επιτυχημένη εμπορική του εφαρμογή μέχρι σήμερα είναι η καταπολέμηση του ωιδίου (powdery mildew), ενός καταστροφικού μύκητα, που προσβάλλει τις φράουλες και τα αμπέλια. Αντί για χημικά φυτοφάρμακα, τα ρομπότ Thorvald χρησιμοποιούν στοχευμένη υπεριώδη ακτινοβολία (UV-C) κατά τη διάρκεια της νύχτας για να εξοντώσουν τον μύκητα – μια μέθοδος φιλική προς το περιβάλλον, που μειώνει το κόστος για τον παραγωγό και αυξάνει την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Επικεφαλής του επενδυτικού γύρου ήταν η Aker, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους της Νορβηγίας, με συμμετοχή από υφιστάμενους μετόχους, όπως το νορβηγικό κρατικό fund Nysno Climate Investments. Η εταιρεία έχει ήδη σημειώσει σημαντικά ορόσημα, με έναν στόλο των 50 ρομπότ να λειτουργεί ήδη σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ.

Στροφή προς την αυτοματοποίηση

Με τα νέα κεφάλαια, η Saga Robotics στοχεύει να τριπλασιάσει τον στόλο της σε 150 ρομπότ μέσα στους επόμενους 18 μήνες και να επεκτείνει τις υπηρεσίες της και σε άλλες καλλιέργειες. Η επένδυση αυτή υπογραμμίζει την αναπόφευκτη στροφή της γεωργίας προς την αυτοματοποίηση, με εταιρείες όπως η Saga Robotics να προσφέρουν λύσεις που είναι ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες.