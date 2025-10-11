Έβρος: Κατατέθηκε η μελέτη του «Αρδευτικού έργου υπολοίπου Φερών, Δορίσκου, Μοναστηρακίου και Λουτρών»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κατέθεσε στις 2 Οκτωβρίου τη μελέτη του «Αρδευτικού έργου υπολοίπου Φερών, Δορίσκου, Μοναστηρακίου και Λουτρών», μαζί με το αίτημα ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά τα «έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων». Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου, η μελέτη που κατατέθηκε είναι «πλήρης, τεκμηριωμένη και ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, η οποία εκπονήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ” του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού έργου ύψους 30.000.000 ευρώ, η οποία καλύπτει όλες τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου».

Το έργο θα διασφαλίσει επαρκή και σύγχρονη άρδευση σε μια έκταση περίπου 23.000 στρεμμάτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Να θυμίσουμε ότι το φετινό καλοκαίρι, οι παραγωγοί της περιοχής αντιμετώπισαν σοβαρά αρδευτικά προβλήματα εξαιτίας της απουσίας διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα.