O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «ταξιδεύει» στο Καστελόριζο

Στο ανατολικότερο νησί της Ελλάδας, το ακριτικό Καστελόριζο ταξιδεύει τους επισκέπτες του το αεροδρόμιο της Αθήνας μέσω του προγράμματος “Fly me to the Moon-Sounds Greek to Me!“.

Το Καστελόριζο, ή αλλιώς Μεγίστη, παίρνει τη σκυτάλη για μία ημέρα αφιερωμένη στις παραδόσεις του κι έτσι ταξιδιώτες αλλά και επισκέπτες που θα βρεθούν αύριο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών θα βρουν τις ομορφιές του νησιού μέσα από τις εικόνες και θα απολαύσουν νησιώτικα ακούσματα, χορούς και τοπικά εδέσματα.

Με πλούσιο νησιώτικο ρεπερτόριο, βιολί, κιθάρα και λαούτο, τον ρυθμό θα δώσουν παραδοσιακοί οργανοπαίκτες. Μέλη της Πολιτιστικής Μουσικοχορευτικής Ομάδας Καστελόριζου, φορώντας παραδοσιακές στολές, θα στήσουν ένα αυτοσχέδιο γλέντι παρασύροντας τους επιβάτες σε νησιώτικους σκοπούς, πριν από την πτήση τους. Επίσης, με τη βοήθεια της τέχνης και της τεχνολογίας, μέσα από μία ειδική εγκατάσταση με οθόνες, οι επισκέπτες του αεροδρομίου θα γνωρίσουν το ακριτικό Καστελόριζο και τις ομορφιές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ