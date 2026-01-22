Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ-Αλ. Οφίδης: «Ο εσωτερικός έλεγχος κατά τη θητεία μου ήταν σωστός»

Ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αλέξανδρος Οφίδης καταθέτει το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο οποίος υπηρέτησε στην συγκεκριμένη θέση το 2013 έως τις αρχές του 2015.

«Ο εσωτερικός έλεγχος κατά τη θητεία μου ήταν σωστός. Υπήρχαν καταρτισμένοι υπάλληλοι και τα μέλη της διοίκησςη μεταξύ μας είχαμε άριστη συνεργασία. Αν υπήρχε κάποια παρατυπία στέλναμε την υπόθεση στη δικαιοσύνη και σε περαιτέρω διοικητικό έλεγχο» είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Οφίδης.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της κατάθεσης του κ. Οφίδη ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Ανδρέας Νικολακόπουλος γνωστοποίησε τον προγραμματισμό σχετικά με τους μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν το επόμενο διάστημα στην Επιτροπή ως εξής:

-Δευτέρα 26/01: Δήμητρα Χαλκιά πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και Μόσχος Κορασίδης πρώην ΓΓ του ΥΠΑΑΤ

-Τρίτη 27/01: Γεώργιος Καρασμάνης πρώην ΥπΑΑΤ και Κώστας Σκανδαλίδης πρώην ΥπΑΑΤ

-Τετάρτη 28/01: Κατερίνα Μπατζελή πρώην ΥπΑΑΤ και Γιώργος Ανωμερίτης πρώην ΥπΑΑΤ

-Πέμπτη 29/01: Στέφανος Τζουμάκας πρώην ΥπΑΑΤ και Αλέξανδρος Κοντός πρώην ΥπΑΑΤ

-Τρίτη 3/02: Σωτήρης Χατζηγάκης πρώην ΥπΑΑΤ