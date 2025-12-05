Δικαστήρια Καρδίτσας: Συγκέντρωση συμπαράστασης αγροτών στον Κώστα Τζέλα

Μαζική ήταν η παρουσία αγροτών έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας, προκειμένου να συμπαρασταθούν στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, κ. Κώστα Τζέλα, ο οποίος οδηγείται σήμερα στο δικαστήριο, σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2024.

Κατά την άφιξή του στον χώρο των δικαστηρίων, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δήλωσε πως η κυβέρνηση οφείλει να κάνει το πρώτο βήμα για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες έχουν καταθέσει ξεκάθαρα αιτήματα και αναμένουν συγκεκριμένες προτάσεις», σημείωσε. Παράλληλα, ο κ. Τζέλας ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η οργάνωση των μπλόκων και πριν ολοκληρωθεί η έξοδος των τρακτέρ.

Οι αγρότες που συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον πρόεδρό τους, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή δίκη είναι σημαντική για την πορεία των αγροτικών διεκδικήσεων, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Πηγή: ertnews.gr