Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, λύση με το αυξημένο κόστος παραγωγής ζητούν οι αγρότες από την Κυβέρνηση αναμένοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σε ανασύνταξη δυνάμεων και αναμονή για να στηθούν σε όλη τη χώρα τα μπλόκα, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένα πανελλαδικό συντονιστικό όργανο το οποίο θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, βρίσκονται οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες στη Θεσσαλία

Και χθες το μπλόκο της Νίκαιας ενισχύθηκε με τρακτέρ που ήρθαν από διάφορα χωριά του νομού, ενώ οι επικεφαλής των συλλόγων και της Ομοσπονδίας επιδίδονται σε ένα τηλεφωνικό μαραθώνιο με τους εκπροσώπους των άλλων μπλόκων πανελλαδικά για καλύτερο συντονισμό δράσεων αλλά και σε πολύωρες συσκέψεις για την κοστολόγηση των αιτημάτων, ώστε όταν πραγματοποιηθεί η συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο, όπως ζητούν, να παρουσιάσουν με συγκεκριμένες στοιχεία το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.

Τα αιτήματα

Αναφορικά με τα αιτήματα των αγροτών, τα δύο βασικά που προτάσσονται στο διεκδικητικό πλαίσιο, σχετίζονται με την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, λόγω χαμηλών τιμών των βασικών προϊόντων (βαμβάκι, σιτάρι) και των κτηνοτρόφων από την ευλογιά, αλλά και το διαχρονικό πρόβλημα του κόστους παραγωγής που καθιστά ασύμφορη την πλειοψηφία των καλλιεργειών.

Σύμφωνα με το μέλος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας και πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννη Κουκούτση «το χαμένο εισόδημα είναι αυτό που έχει βγάλει τους περισσότερους αγρότες στο δρόμο, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά το ταμείο είναι μείον. Εκτός από τις χαμηλές τιμές που καταγράφονται στη φυτική παραγωγή, υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα της ζωικής παραγωγής με τα ζώα που χάθηκαν από την ευλογιά και δεν έχουν αποζημιωθεί. Σχετικά με το περίφημο Μέτρο 23 που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την κάλυψη της οικονομικής ζημιάς σε μία σειρά από καλλιέργειες που επλήγησαν το 25, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε αγρότες που δεν δήλωσαν το ΑΤΑΚ γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό στις δηλώσεις του 24 και τώρα οδηγούνται σε έλεγχο, μία διαδικασία χρονοβόρα. Αμφιβάλουμε αν αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 25 που θα πρέπει η χώρα να καταβάλει τα σχετικά κονδύλια. Το νερό και τα αρδευτικό γενικότερα είναι επίσης ένα πρόβλημα το οποίο θεωρούμε ότι κυβέρνηση μας εμπαίζει. Εφόσον έρθει ο πρωθυπουργός και το υπουργικό κλιμάκιο στη Θεσσαλία θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους: Θέλουν ή όχι τον Αχελώο; Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να μας εξηγήσουν γιατί καθυστερούν τα έργα ορεινής υδρονομίας αλλά και τα περίφημα φράγματα που θα συγκρατήσουν τα νερά του χειμώνα. Αυτές τις ημέρες που βρέχει έχουμε την αγωνία στις υποδομές και στις καλλιέργειες μην πλημμυρίσουν τα χωράφια. Αν υπήρχαν όλα τα παραπάνω έργα -που είναι αντιπλημμυρικά- θα ήμασταν πιο αισιόδοξοι για το καλοκαίρι σχετικά με την επάρκεια του νερού. Για τον ΕΛΓΑ ακούμε για αναθεώρηση του Κανονισμού αλλά αναθεώρηση δεν βλέπουμε. Η πρότασή τους «ότι πληρώνει ο παραγωγός θα αποζημιώνεται» δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, σε μία περίοδο που η κλιματική κρίση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ζητούμε αφορολόγητο πετρέλαιο αλλά και τιμολόγηση στο ηλεκτρικό ρεύμα με 7 λεπτά την κιλοβατώρα και όχι 9-11λ /kw που ισχύει σήμερα με διάφορες προϋποθέσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κανείς δεν μπορεί να τηρήσει τη ρήτρα έγκαιρης πληρωμής το καλοκαίρι, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τότε η κάνουλα για τον παραγωγό οικονομικά στενεύει. Τέλος θέλουμε την κατάργηση του ουδέτερου ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτούς τους δύσκολους μήνες του χρόνου το πρόβλημα ρευστότητας και να μην είμαστε έρμαιο των διαθέσεων των εμπόρων που αγοράζουν τα προϊόντα μας κοψοχρονιά, γνωρίζοντας τις μικρές οικονομικές αντοχές μας. Τα αιτήματα μας είναι δίκαια, το έχει καταλάβει ο κόσμος για αυτό και μας στηρίζει. Επιτέλους η κυβέρνηση να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα με πραγματική διάθεση και όχι επικοινωνία τερτίπια» καταλήγει ο Γ. Κουκούτσης.

Στήριξη

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι ανακοινώσεις συμπαράστασης φορέων και Σωματείων στις αγροτικές κινητοποιήσεις και πιο συγκεκριμένα από τους: Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας Μαγνησίας, από τους Ιατρικούς Συλλόγους Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων και Καρδίτσας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών, εργαζόμενοι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Συνεταιρισμός Cotton Farsala, κ.α.

Αναλυτικότερα:

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας σε ανακοίνωση του αναφέρει: Οι παραγωγοί της Λάρισας και της Θεσσαλίας ευρύτερα έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους. Μετά από συνεχείς χρονιές, που πλήττονται από καταστροφές λόγω καιρικών φαινομένων, μειωμένες παραγωγές και χαμηλές τιμές αγροτικών προϊόντων, ήρθε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν κερασάκι στην τούρτα. Οι παραγωγοί έχουν γίνει δακτυλοδεικτούμενοι από την κοινωνία, ενώ λίγοι είναι αυτοί, που καρπώθηκαν τον κόπο τους. Η αγανάκτησή τους και οι διεκδικήσεις τους είναι απολύτως λογικές και σε αυτές βρίσκουν τον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας δίπλα τους. Η καθυστέρηση πληρωμών από τη μεριά της πολιτείας δεν έχει επηρεάσει μόνο τον αγροτικό κόσμο. Οι συνάδελφοι γεωπόνοι είναι αυτοί, που όλα τα χρόνια στηρίζουν τους παραγωγούς, ώστε να μπορούν να καλλιεργούν και να το κάνουν σωστά. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα γεωπονικά καταστήματα αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Σχεδόν το σύνολο των αγροτικών εφοδίων διακινείται επί πιστώσει και η αδυναμία των παραγωγών να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους έχει φέρει τα καταστήματα εκτεθειμένα σε τράπεζες και προμηθευτές. Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε πως είναι άμεση η ανάγκη για την καταβολή των χρημάτων στους παραγωγούς σωστά και δίκαια.

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας στη δική του ανακοίνωση υποστηρίζει: Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, εκφράζει την πλήρη και έμπρακτη συμπαράστασή του στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος βρίσκεται για ακόμη μία φορά σε κινητοποιήσεις, αντιμετωπίζοντας αδιέξοδα που απειλούν την παραγωγή, τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και τη συνοχή της ελληνικής υπαίθρου. Οι Γεωπόνοι στεκόμαστε δίπλα στους αγρότες όχι μόνο θεσμικά αλλά και ουσιαστικά. Μοιραζόμαστε την ίδια καθημερινότητα, τις ίδιες δυσκολίες και τις ίδιες συνέπειες. Είμαστε οι άμεσοι συνεργάτες τους, παρόντες στα χωράφια, στους στάβλους και σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, στηρίζοντας τον συνεχή τους αγώνα σε ολοένα πιο απαιτητικές και απρόβλεπτες συνθήκες. Οι απόλυτα δικαιολογημένες κινητοποιήσεις αποτελούν αποτέλεσμα χρόνιων παθογενειών και βαθιά ριζωμένων προβλημάτων που έχουν εξαντλήσει τον πρωτογενή τομέα και θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχισή του.

Στήριξη Ιατρικών Συλλόγων της Θεσσαλίας στον αγώνα και τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων και Καρδίτσας εκφράζουν με κοινή ανακοίνωση τους εκφράζουν την πλήρη και έμπρακτη συμπαράστασή μας στον δίκαιο αγώνα και τις κινητοποιήσεις των αγροτών της περιοχής μας και όλης της χώρας.

Ο αγροτικός και ο ιατρικός κόσμος, αν και υπηρετούν διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με κοινά προβλήματα: την υποχρηματοδότηση, το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη βαριά φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, καθώς και την έλλειψη ουσιαστικής κρατικής στήριξης. Οι αγρότες αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας της Θεσσαλίας συνολικά. Τα κοινά μας αιτήματα για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία μας ενώνουν στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για όλους. Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες και να δώσει πραγματικές, βιώσιμες λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους.

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δηλώνουν παρόντες και αλληλέγγυοι στον αγώνα των αγροτών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών εκφράζει την αλληλεγγύη της στους αγρότες που κινητοποιούνται σε όλη τη χώρα. Ειδικά για τα γεγονότα στη Θεσσαλία, ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε κάθε τραυματία και καλούμε σε αποκλιμάκωση, με ουσιαστικό διάλογο και άμεσες λύσεις. «Οι αγρότες διεκδικούν κάτι απολύτως θεμιτό: συνθήκες που επιτρέπουν να παράγουν και να ζουν αξιοπρεπώς. Όταν το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται και η στήριξη παραμένει αβέβαιη ή καθυστερεί, η κοινωνία οδηγείται αναπόφευκτα σε κινητοποιήσεις.

Οι εργαζόμενοι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στηρίζουν επίσης τον δίκαιο αγώνα των αγροτών και σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας (ΟΣΑΕΔΕ) αναφέρει: Από την Κυριακή στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας και στον Ε65 στην Καρδίτσα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα στον κόμβο της Κομοτηνής στην Εγνατία, στην Κόρινθο στον κόμβο του Κιάτου, στην Φλώρινα στον κόμβο του Φιλώτα και σε πολλά άλλα μέρη, με διάφορες μορφές, οι αγρότες διατρανώνουν το δίκιο τους, τα αιτήματά τους, για να επιβιώσουν, να μείνουν στον τόπο τους και να ζουν από τη δουλειά τους και σιγά-σιγά προστίθενται όλο και περισσότερα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις η αποφασιστικότητα των αγροτών έκανε κουρέλι τον αυταρχισμό της κυβέρνησης που παράταξε τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στον “εχθρό λαό” που παρά τις συλλήψεις, τελικά έφαγε τα μούτρα της.

Ο Συνεταιρισμός Cotton Farsala ζητά όχι μόνο την κατανόηση αλλά και την στήριξη της κοινωνίας στον αγώνα για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών. «Οι αγρότες της Θεσσαλίας και όλης της χώρας δεν βρισκόμαστε στους δρόμους από επιλογή. Βρισκόμαστε εκεί γιατί η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τον πρωτογενή τομέα, τον θεμέλιο λίθο της οικονομίας της, τη δυνατότητα να παράγει ποιοτικά ελληνικά προϊόντα» αναφέρει.