Eternal.ag: Ρομποτική συγκομιδή και θερμοκήπια χωρίς εργάτες

Την πλήρη αυτοματοποίηση των θερμοκηπίων ως μία απάντηση στην έλλειψη εργατικών χεριών, προτείνει η γερμανική νεοφυής επιχείρηση Eternal.ag, η οποία παρουσιάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, τονίζει ότι η προσφορά εργασίας στα ευρωπαϊκά θερμοκήπια έχει μειωθεί έως και 30% από το 2010, με τις προβλέψεις να δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση. Για τους παραγωγούς που εξαρτώνται από εποχικούς εργάτες, το κενό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να καλυφθεί.

Η Eternal.ag επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό μέσω της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία παρουσίασε το Harvester, ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ συγκομιδής, σχεδιασμένο να λειτουργεί έως και 22 ώρες την ημέρα, εκτελώντας με ακρίβεια και συνέπεια εργασίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση. Το Harvester αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πλατφόρμας βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση των καλλιεργειών, διασφαλίζει την ποιότητα της συγκομιδής και βελτιστοποιεί συνεχώς την απόδοση. Μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, το σύστημα μαθαίνει και προσαρμόζεται, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του με την πάροδο του χρόνου.

Από τη συγκομιδή στη συνολική αυτοματοποίηση

Ένα από τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας της Eternal.ag είναι ο αρθρωτός (modular) σχεδιασμός της. Αυτό σημαίνει ότι νέες λειτουργίες, όπως το κλάδεμα ή η φροντίδα των καλλιεργειών, μπορούν να ενσωματωθούν σταδιακά, οδηγώντας σε πλήρη αυτοματοποίηση των θερμοκηπιακών εργασιών.